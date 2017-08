Mitte September wird Jean-Baptiste Cornefert die Geschäftsführung von Sonnen eService übernehmen. Sonnen verspricht sich davon, den Ausbau seiner Strom-Dienstleistungen und Community noch schneller voranzubringen. Der Photovoltaik-Speicheranbieter Sonnen will sein Geschäft mit Stromdienstleistungen schnell in Richtung Wirtschaftlichkeit bringen. Dafür sei nun Jean-Baptiste Cornefert (Foto) vom Energiekonzern Eon abgeworben worden. Er werde zum 18. September die Geschäftsführung der Sonnen eServices GmbH übernehmen, teilte das Allgäuer Unternehmen am Dienstag mit. Dort werde er für den Ausbau der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...