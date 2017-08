Der 52-Jährige verfügt über langjährige Erfahrungen im Verpackungsmaschinenbau und der Automatisierungstechnik. Im Anschluss an sein Studium der Informatik an der Universität Karlsruhe, das er 1992 als Diplom-Informatiker abschloss, wurde er fünf Jahre später an gleicher Stelle promoviert. In dieser Zeit befasste sich der gebürtige Heidenheimer in seiner Tätigkeit am Forschungszentrum Informatik mit Projekten rund um die Robotik und die Automatisierung im Maschinenbau. Im Anschluss an sein Engagement am Forschungszentrum war Cord ab 1998 Bereichsleiter für Forschung und Entwicklung bei ELAU, einem Hersteller von Automatisierungslösungen für die Verpackungstechnik. Nach der Akquisition des Unternehmens durch Schneider Electric wurde er im Jahr 2005 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Seit Anfang 2010 war Cord bei Lenze als Geschäftsführer für den Geschäftsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...