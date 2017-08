Der Autobauer Volkswagen hat in den USA im Juli deutlich an Fahrt verloren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verkauften die Wolfsburger mit 27 091 Fahrzeugen 5,8 Prozent weniger Autos als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte.

