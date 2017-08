ROUNDUP/Euro-Wirtschaft blüht trotz globaler Risiken auf

LUXEMBURG - Ungeachtet aller politischen Risiken durch Brexit, Trump und Co setzt die Euro-Wirtschaft ihren Erholungskurs fort. Im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Ländern des Währungsraums um 0,6 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mit. Experten sehen eine schnelle Genesung nach Jahren der Krise. Und das Zugpferd Deutschland könnte sogar noch für einen zusätzlichen Schub sorgen.

ROUNDUP 3: Juli-Arbeitslosigkeit trotz Sommerflaute auf Rekordtief

NÜRNBERG - Trotz Sommerflaute verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) ein neues Rekordtief bei der Juli-Arbeitslosigkeit. Mit 2,518 Millionen sank die Erwerbslosigkeit auf den niedrigsten Juli-Wert seit der Wiedervereinigung, teilte die Bundesbehörde am Dienstag in Nürnberg mit. Das sind saisonbedingt zwar 45 000 Arbeitslose mehr als im Juni, aber 143 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,6 Prozent.

Eurozone: Industriestimmung fällt nach Sechsjahreshoch zurück

LONDON - Die Stimmung in den Industriebetrieben des Euroraums hat sich im Juli leicht verschlechtert. Wie das Institut IHS Markit am Dienstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,8 Punkte auf 56,6 Zähler. Noch im Vormonat hatte der Konjunkturindikator nach zehn Verbesserungen in Folge den höchsten Wert seit rund sechs Jahren erklommen. Auch nach dem jetzigen Rücksetzer deutet das Barometer robustes Industriewachstum an, weil es deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

USA: Industriestimmung trübt sich ein

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli von vergleichsweise hohem Niveau aus verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 1,5 Punkte auf 56,3 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag mitteilte. Im Juni hatte der Indikator noch den höchsten Wert seit August 2014 erreicht. Bankvolkswirte hatten im Juli mit einer Stimmungseintrübung auf 56,4 Punkte gerechnet.

USA: Bauausgaben fallen kräftig

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Juni deutlich gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,3 Prozent zurückgegangen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag mit. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Die bisher bekannte Stagnation im Vormonat wurde durch neue Zahlen auf einen Anstieg um 0,3 Prozent korrigiert.

USA: Private Einkommen stagnieren - Inflation weiter moderat

WASHINGTON - In den USA haben die Einkommen der privaten Haushalte im Juni stagniert. Im Monatsvergleich seien sie unverändert geblieben, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag mit. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Zudem fiel die Entwicklung im Vormonat etwas schwächer aus als bislang gedacht. Anstatt eines Anstiegs um 0,4 Prozent ergibt sich nach neuen Daten ein Plus von 0,3 Prozent.

China: Kleineren und private Industriebetriebe überraschend besser gestimmt

PEKING - In China hat sich die Stimmung bei kleineren und privaten Industriebetrieben im Juli anders als bei großen und staatlichen Konzernen gebessert. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator legte nach Angaben vom Dienstag im Juli auf 51,1 (Juni: 50,4) Punkte zu. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Bei Werten unter 50 Punkten ist von einem Schrumpfen der Aktivitäten bei den befragten Unternehmen auszugehen.

Südkorea überrascht mit starken Exportgeschäften

SOUL - Überraschend starke Exportgeschäfte in Südkorea haben die positive Entwicklung der Weltwirtschaft unterstrichen. Im Juli seien die Ausfuhren des wichtigen asiatischen Exportlandes um 19,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag mit. Damit haben die südkoreanischen Exporte im Jahresvergleich bereits den siebten zweistelligen Zuwachs in Folge verzeichnet.

Studie: Londons Banken droht noch höherer Jobverlust durch Brexit

LONDON - Der Londoner Finanzbranche drohen laut einer Studie bei einem harten Brexit mehr Jobs verloren zu gehen als bisher gedacht. Allein im Kapitalmarktgeschäft wie dem Investmentbanking dürften langfristig 35 000 bis 40 000 Arbeitsplätze aus Großbritannien in die verbleibende EU abwandern, schreibt die Unternehmensberatung Oliver Wyman in einer Studie vom Dienstag. Im vergangenen Jahr waren die Experten noch von 31 000 bis 35 000 gefährdeten Jobs in der britischen Finanzbranche ausgegangen, davon nur 12 000 bis 17 000 im Kapitalmarktgeschäft.

WTO-Beschwerde: Katar wehrt sich gegen Blockade arabischer Staaten

GENF - Katar hat wegen der Blockade mehrerer arabischer Länder gegen den Golfstaat eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingebracht. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Organisation mit Sitz in Genf am Dienstag.

