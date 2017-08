Die Boomregion Silicon Valley fördert bei Gründern die Hybris. Immer öfter gerät der Wahnsinn außer Kontrolle - nicht nur bei Uber.

Für die anderen auf der Bühne interessiert sich niemand mehr, seit T. J. Duane von seinem Start-up BrightCrowd redet. Er spricht enthusiastisch und schnell, sodass keine Lücken zwischen seinen Sätzen entstehen, in die einer der anderen drei Teilnehmer schlüpfen könnte. Und doch langsam genug, um seine Worte wirken zu lassen. "BrightCrowd hilft euch, euere Kontakte gewinnbringend einzusetzen", sagt er.

Duane hat es im härtesten Umfeld der Welt geschafft, er ist mit einer Idee von der US-Ostküste ins Silicon Valley gezogen. Dort hat er Investoren überzeugt und mehrere Millionen Dollar eingesammelt. Duane ist einer der Supersmarten, ein Abgänger der Ivy Plus League, der obersten Liga der amerikanischen Eliteuniversitäten. Und wie jedes Jahr sitzen viele ihrer Absolventen hier zusammen, um über das zu diskutieren, was ihre Welt bewegt. Heute ist die Stanford University Gastgeber, 300 Teilnehmer sitzen in einem holzvertäfelten Saal und hören zu. Duane ist Ehrengast, denn im Jahr 2017 wollen alle wissen: Was braucht ein Unternehmer, um es im Silicon Valley zu schaffen?

Natürlich schadet es nicht, ein weißer, gut aussehender Mann mit Elitediplom zu sein, so wie Duane. Aber es gibt da noch ein Geheimnis, das nicht auf den ersten Blick zu ergründen ist. Es zu kennen und geschickt zu bedienen entscheidet über Sieg oder Niederlage. Duane hat lange gebraucht, um es zu begreifen, und er hat Lehrgeld bezahlt. Inzwischen weiß er: Wer im Valley mitspielen will, darf alles, bloß nicht normal sein.

Um zum Liebling der Investoren aufzusteigen, bewundert von der Presse, verehrt von den Techstars, braucht es narzisstische, psychopathische und autistische Charakterzüge. Psychiater, Psychologen und Insider stimmen überein: Größenwahn und fehlende Empathie treiben maßgeblich das System Silicon Valley an - und könnten es auch zum Implodieren bringen.

Geldgeber, Mentoren und die Professoren in Stanford haben einen erstklassigen Mechanismus entwickelt, um Talente aufzuspüren. Das Valley nimmt sie auf, treibt sie zu Höchstleistungen an, füttert sie mit immer größeren Schecks an, die sie bis an die Börse und auf die Titelseiten von Magazinen tragen. Aber sie haben versäumt, dabei auch ein System zu erschaffen, das solche Gründer abbremst, die dauerhaft übertreiben, weil übertreiben ihre Natur ist. Es fehlt ein Netz, das aggressive Gründer zu guten Chefs entwickelt, die große Unternehmen führen könnten - oder sie rechtzeitig ablöst, wenn sie das Unternehmen ins Chaos stürzen.

Nirgendwo zeigen sich die Auswüchse der Ego-Shooter so drastisch wie beim Fahrdienstleister Uber, dem teuersten Start-up der Welt, das in die tiefste Krise gestürzt ist und führungslos nach einem Ausweg sucht. Travis Kalanick, der Chef, musste gehen, weil ihm das Board nicht mehr zutraute, die sexistische, aggressive und toxische Unternehmenskultur zu kitten. Wie auch. Er hatte sie nach seinem Ebenbild erschaffen.

"Verlieren ist beschissen"

Wer von Natur aus kein Narzisst ist, muss lernen, eine selbstherrliche Seite schon während der Gründungsphase zu kultivieren. So hat Duane es erlebt. Redwood City liegt ein paar Kilometer nördlich des Stanford Campus. Duane, 40 Jahre alt, braune Augen und ein einnehmendes Lächeln, hebt den Sonnenschirm auf seine Halterung und setzt sich auf einen der Gartenstühle. Links steht die Terrassentür zu seinem Haus offen, in dem er mit seiner Frau und der dreijährigen Tochter lebt. Rechts liegt das Cottage, in dem ein paar der sieben Mitarbeiter an Laptops sitzen. Duane klingt leiser als auf der Bühne. Er erzählt von seiner Jagd nach Geld vor drei Jahren. "Ich habe den Investoren meine Idee vorgestellt, wie ich sie normalen Menschen erklärt hätte", sagt er. E-Mails geschickt mit vier Absätzen, in denen er beschrieb, wie der fehlende Austausch zwischen Stanford-Studenten verschiedener Fakultäten ihn frustriert habe - und dass er plane, mit seiner Software Kompetenzen fachübergreifend zusammenzubringen. Nachvollziehbar, aber langweilig.

Die perfekte Selbstinszenierung ist zur DNA geworden

Im Valley muss eine Idee strahlen wie ein Feuerwerk und, einmal auf dem Markt, einen Riesenknall erzeugen. "Deshalb wird erwartet, dass wir übertreiben", sagt Duane. Es sei "existenziell, übermäßig selbstbewusst" aufzutreten. Die perfekte Selbstinszenierung ist zur DNA des Valleys geworden. Es gibt Kurse in Stanford, in denen Studenten trainiert werden, ihre Ansprachen so zu polieren, bis sie wie Wiedergeburten von Steve Jobs klingen und so auch der letze Zweifel am noch jungen Geschäftsmodell ausradiert wird. Und nicht zufällig haben die sozialen Netzwerke von hier aus ihren Erfolgszug angetreten. Auf Instagram präsentieren sich Menschen mit eingezogenen Bäuchen vor Sonnenuntergangskulisse; Schwächen, Sorgen, Stress: Gibt es hier nicht.

Bevor BrightCrowd-Chef T. J. Duane begriff, dass das auch für Gründer gilt, war er dutzendfach abgeblitzt. Er hat drei Eliteuni-Abschlüsse und hat bereits zwei Unternehmen geführt. Aber an der Westküste wäre er fast gescheitert. An der Idee lag es offenbar nicht, aus ihr ist mittlerweile ein üppig finanziertes Unternehmen geworden. Er verkaufte sich schlicht nicht großspurig genug.

