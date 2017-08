FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag schwungvoll in den neuen Monat gestartet. Der deutsche Leitindex erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten und zog um 1,10 Prozent auf 12 251,29 Punkte an. Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten dabei den Markt ebenso wie eine Reihe von Geschäftszahlen.

Für den MDax , der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, ging es um 1,02 Prozent auf 24 806,15 Zähler hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,46 Prozent auf 2269,40 Punkte./la/he

