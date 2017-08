Der BVH-Marktindikator für den Monat August liegt deutlich niedriger als noch vor einem Monat. In seiner Geschichte wurde er nur zweimal auf einem ähnlich tiefen Niveau gemessen. Viele Mitglieder der Börsenvereine an deutschen Hochschulen wechselten zuletzt ins Bärenlager. Holger Scholze gibt zudem einen Überblick zu den wichtigsten Terminen am Mittwoch, dem 2. August 2017.