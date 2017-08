Zugleich billigten die Anteilseigner, die mit 76,8 % der ausstehenden Aktien persönlich oder per Vollmacht an der in Montréal abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung teilnahmen, die Emission von rund 50,2 Mio. neuen Osisko-Stammaktien. Hiervon sollen etwa 30,9 Mio. als Teil des vereinbarten Kaufbetrages von 1,125 Mrd. CAD an Orion gehen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...