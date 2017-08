Berlin (ots) -



Ab dem 5. September geht Felicitas Then für N24 wieder auf kulinarische Entdeckungstour quer durch Deutschland - immer auf der Suche nach ursprünglichen Geschmackserlebnissen, regionalen Besonderheiten und inspirierenden Begegnungen. In zwei neuen Folgen widmet sie sich den kulinarischen Klassikern schlechthin: Kaffee & Kuchen und American Barbecue. Ob mithilfe außergewöhnlicher Gewürze oder überraschender Geschmackskombinationen: "Die Foodtruckerin" interpretiert traditionelle Küchenklassiker immer wieder neu. In der Folge "Es gibt Kaffee & Kuchen!" ist Feli bei der US-amerikanischen Baking-Queen Cynthia Barcomi zu Gast und blickt hinter die Kulissen ihrer Berliner Backwerkstatt. "Kaffeeyoda" Erik Brockholz verrät in Hamburg das Geheimnis perfekter Kaffeekunst. Und an der Ostseeküste schaut die TV-Köchin einem Imker bei der Honigernte über die Schulter und lässt sich zu ungewöhnlichen Kreationen inspirieren.



Brenzlig wird es in der Episode "Es gibt American BBQ!": Nach einem Besuch bei Europas größter Texas Longhorn Rinderzucht in Franken lernt Feli von bayerischen Grillprofis, wie original amerikanisches Smoken geht. TV-Koch Ralf Jakumeit lädt sie anschließend zur Barbecue-Session mit seiner "Hydra" ein: Vom Tomahawk-Steak bis zum Pulpo kommt alles auf den handgefertigten Ausnahme-Rost.



"Die Foodtruckerin" am 2. September zu Gast auf der IFA



Pimp your popcorn! Pünktlich zur Ausstrahlung der neuen Herbstfolgen haben die Zuschauer Gelegenheit, "Die Foodtruckerin" live am IFA-Stand von WELT und N24 zu treffen. Feli zeigt in ihrer Genuss-Session, wie man den beliebten Knabbersnack aus Mais aufpeppen kann und verrät den einen oder anderen Geheimtipp aus ihrer mobilen Trailerküche. Pflicht für alle Foodies!



Popcorn-Session und Autogrammstunde mit Felicitas Then Samstag, 2. September, 13.30 - 14.00 Uhr Halle 9, Stand 107



Immer dienstags um 22.05 Uhr auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage in der N24-Mediathek: www.welt.de/mediathek



Alle Folgen im Überblick: "Die Foodtruckerin - Es gibt Kartoffeln!" am 1. August um 22.05 Uhr "Die Foodtruckerin - Es gibt Bratwurst!" am 8. August um 22.05 Uhr "Die Foodtruckerin - Es gibt Käse!" am 15. August um 22.05 Uhr "Die Foodtruckerin - Es gibt Fleisch!" am 22. August um 22.05 Uhr "Die Foodtruckerin - Es gibt Fisch!" am 29. August um 22.05 Uhr "Die Foodtruckerin - Es gibt Kaffee & Kuchen!" am 5. September um 22.05 Uhr (DEA) "Die Foodtruckerin - Es gibt American BBQ!" am 12. September um 22.05 Uhr (DEA)



Weitere Informationen, Rezepte und Kochtipps auf der N24-Sendungsseite: www.welt.de/diefoodtruckerin



