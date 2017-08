Unterföhring (ots) - - Stärkster Monat der Sendergeschichte für Sky Sport News HD: Durchschnittlich 727.000 Zuschauer (Z3+) pro Tag - Reichweitenplus von 6,4 Prozent gegenüber bisherigem Rekord im April - Live-Sport besonders stark nachgefragt: 140.000 Zuschauer (Z3+) für Testspiel Hertha BSC - Liverpool FC, Marktanteil in der Zielgruppe der Männer 14-59 Jahre bei 1,6 Prozent - Sky Media erstmalig mit Monatsmarktanteil von fünf Prozent bei den Erwachsenen (E14-59)



Unterföhring, 01. August 2017 - Im vergangenen Monat Juli konnte Sky Sport News HD die höchste durchschnittliche Zuschauerzahl aller Zeiten erzielen. Im Schnitt sahen 727.000 Sportinteressierte ab 3 Jahren den frei empfangbaren 24-Stunden Sportnachrichtensender, davon 720.000 lineare Zuschauer und 70.000 Unique Views via Sky Go. Die bisherige Bestmarke aus dem April 2017 konnte damit um 6,4 Prozent übertroffen werden.



Der stärkste Tag des Monats war Sonntag, der 30. Juli 2017. Hier schalteten 1,09 Millionen Zuschauer ein. Dies war zudem der vierterfolgreichste Tag seit Senderbestehen.



Live-Sport als Publikumsmagnet



Insbesondere Live-Sport war neben den Sportnachrichten gefragt. Das Fußball-Testspiel Hertha BSC gegen Liverpool FC sahen am 29. Juli im Schnitt 140.000 Fans, der Marktanteil bei allen Zuschauern ab 3 Jahren lag bei 0,9 Prozent, in der Kernzielgruppe der Männer zwischen 14 -59 Jahren bei 1,6 Prozent.



Ebenfalls gefragt war der von Sky Sport News HD live übertragene "Schauinsland-Reisen Cup der Traditionen" am 23. Juli, der eine kumulierte Sehbeteiligung von 260.000 Zuschauern (Z3+) beziehungsweise 160.000 Zuschauern bei den Männern zwischen 14 und 59 Jahren erzielte. Der Marktanteil lag in dieser Kernzielgruppe in der Spitze bei 1,5 Prozent.



Nicht eingerechnet sind die Reichweiten via Sky Ticket sowie Zuschauer in den Sky Sportbars.



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit Sky Sport News HD sind wir endgültig auf dem Free-TV Markt angekommen. Das beweisen eindrucksvoll die neuen Reichweitenrekorde. Das Prinzip der Rolling News, sukzessive ergänzt durch den Live-Sport, sind ein Garant für das weitere Wachstum."



Stärkster Monat in der Geschichte von Sky Media



Rekordträchtige Zahlen erzielte auch Sky Media im vergangenen Monat. Der Sky Vermarkter erzielte im Juli einen Monatsmarktanteil von 5,0 Prozent bei den Erwachsenen. In der Kernzielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren lag der Marktanteil bei 5,8 Prozent. Sky Media lag damit in der Kernzielgruppe erneut vor den Sendern der zweiten Generation. Zugrunde liegen alle AGF-gemessenen exklusiven Sender im Sky Media Portfolio - alle Sender auf der Sky Plattform, die Free-TV Sender Zee.One HD und Deluxe Music HD.



Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Der erneut starke Monatsmarktanteil ist ein Beweis für unsere steigende Relevanz von Sky Media auf dem deutschen Werbemarkt. Das erfolgreiche Mandantengeschäft, die steigenden Abonnentenzahlen als auch die steigende Nutzung der Sky Plattformen führen dazu, dass Sky Media vor den Sendern der zweiten Generation landet."



Über Sky Media:



Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie der Onlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.



