Die große Mehrheit der Sparkassen stellt keine Überziehungszinsen mehr in Rechnung. Doch der durchschnittliche Dispo-Zins bleibt hoch. Worauf Bankkunden achten sollten.

Die Höhe des Dispozinses ist für viele Bankkunden nicht nachvollziehbar. Doch wenn Kunden für die geduldete Überziehung ihres Kontos noch einen Zinsaufschlag zahlen sollen, ist der Ärger programmiert. Nun aber sieht es so aus, als habe in der Kreditwirtschaft ein Umdenken stattgefunden. So ist die Mehrheit der Sparkassen dazu übergegangen, den Überziehungszins abzuschaffen, berichtet das Verbraucherportal biallo.de.

"Es ist kundenfreundlich, wenn Banken und Sparkassen keinen Überziehungszins verlangen. Ob ein Konto aber insgesamt günstig für Verbraucher ist, hängst noch von vielen anderen möglichen Kosten ab", relativiert die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen, Nicole Maisch. "Die Richtung stimmt, aber das ist nur eine Seite der Medaille", findet auch Kerstin Schultz von der Verbraucherzentrale Sachsen und verweist auf die nach wie vor relativ hohen Dispozinsen. Mit dem Handelsblatt-Girokonten-Vergleich können Bankkunden herausfinden, zu welchen Konditionen die Kreditinstitute ihre Konten anbieten. Neben der Höhe der Dispozinsen enthält die Datenbank auch Entgelte für Kreditkarten und Guthabenzinsen.

Zwei Drittel der knapp 400 Sparkassen machen nach Recherchen von Biallo keinen Unterschied mehr zwischen Dispozins ...

