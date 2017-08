Pelztierfarmen sind in Tschechien bald verboten. Bis Ende Januar 2019 müssen die verbliebenen neun Betriebe schließen. Verboten wird die Zucht und Tötung von Tieren mit dem alleinigen Ziel, Pelze zu gewinnen.

Pelztierfarmen werden in Tschechien in Zukunft verboten sein. Bis Ende Januar 2019 müssen zugleich die verbliebenen neun Betriebe schließen. Staatspräsident Milos Zeman unterzeichnete am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...