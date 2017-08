WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,72 Prozent auf 3241,24 Punkte. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete ebenfalls Kursgewinne. Hatten an den vorangegangenen Handelstagen noch die deutliche Aufwertung des Euro die Aktienmärkte der Eurozone belastet, so entspannte sich die Situation am Devisenmarkt wieder etwas. Zu Börsenschluss in Europa notierte der Euro knapp unter der 1,18-Dollar-Marke. Am Vortag hatte er diese deutlich übersprungen und den höchsten Stand seit Januar 2015 erreicht.

In Wien setzten sich die Aktien von Wienerberger (plus 3,78 Prozent auf 20,18 Euro) und Telekom Austria (plus 3,10 Prozent auf 7,87 Euro) an die ATX-Spitze. Auch die Verbund-Papiere notierten mit plus 2,87 Prozent auf 17,21 Euro sehr fest. Im breiter gefassten ATX Prime stiegen FACC-Titel sogar um 4,11 Prozent auf 10,65 Euro.

Uneinheitlich präsentierten sich die ATX-Schwergewichte: Während OMV (plus 1,79 Prozent auf 48,68 Euro) und Erste Group (plus 1,00 Prozent auf 35,47 Euro) klar zulegten, brachen Andritz um 2,22 Prozent auf 50,62 Euro ein und Raiffeisen gaben um 0,60 Prozent auf 24,77 Euro nach. Voestalpine wiederum notierten mit minus 0,14 Prozent bei 42,80 Euro wenig verändert.

Trotz eines neuen Großauftrags nur etwas höher notierten die Anteilsscheine der Strabag (plus 0,31 Prozent auf 37,60 Euro). Der Baukonzern wird über ein Konsortium die Hauptingenieurbauarbeiten an einer neuen britischen Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke erledigen. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als zwei Milliarden britischen Pfund.

Keine Erholungsbewegung gelang außerdem den Papieren der Polytec. Sie beendeten den Tag mit einem Minus von 0,93 Prozent auf 15,45 Euro als einer der schwächsten Werte, nachdem sie am Vortag bereits um 4,30 Prozent eingebrochen waren. Zuvor hatten sie schon am Freitag zu den schwächsten Werten gehört./dkm/bel/APA/jha

