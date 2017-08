PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Rückschlag haben sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstag auf Erholungskurs begeben. Der EuroStoxx 50 stieg letztlich um 0,81 Prozent auf 3477,39 Punkte. Für etwas Erleichterung sorgte, dass der Eurokurs auf seinem höchsten Stand seit Januar 2015 nicht weiter anzog, sondern zuletzt wieder knapp unter der Marke von 1,18 US-Dollar zurückkehrte.

Etwas Rückenwind gaben dem Markt auch Konjunkturdaten aus Europa. Ausgehend vom höchsten Wert seit rund sechs Jahren hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben des Euroraums zwar leicht verschlechtert, sie deutet aber weiterhin auf eine robuste Verfassung in der Industrie hin. Dies zeigte sich auch beim Bruttoinlandsprodukt, das in der EU im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zum Vorquartal gestiegen war.

Gut aufgenommene Quartalsberichte kamen am Dienstag in erster Linie aus Großbritannien. Der Londoner FTSE 100 stieg vor diesem Hintergrund um 0,70 Prozent auf 7423,66 Punkte, während es für den CAC-40 in Paris in ähnlichem Maße um 0,65 Prozent auf 5127,03 Punkte nach oben ging. In der Schweiz fand wegen des Nationalfeiertags kein Handel statt./tih/he

