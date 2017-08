Auch Meister Proper begeht 50-jähriges Jubiläum

Wer erinnert sich nicht an die zwei spanischen Dörfer Villarriba und Villabajo, die nach einer großen Feier ihre verkrusteten Paella-Pfannen schrubben mussten! 1992 vor 25 Jahren läutete dieses große Fest die Geschichte von Fairy in Deutschland ein. Aus dieser Werbekampagne, die den Abwasch-Wettkampf der zwei Dörfer zeigt, ist Fairy bis heute bekannt. Auch 2013 bei der großen Fairy Fiesta in Berlin überzeugte das "kleine Wunder gegen Fett". Passend zum Jubiläum gibt es Fairy ab September 2017in der Villarriba Edition. Auch Meister Proper hat Anlass zum Feiern, denn bereits seit 50 Jahren sorgt seine kraftvolle Formel für einen meisterlich sauberen Haushalt sodass man sich drin spiegeln kann.

Fairy die Erfolgsgeschichte begann vor 25 Jahren

"… und während Villarriba schon feiert, wird in Villabajo noch geschrubbt …" Mit diesem Satz wurde das Geschirrspülmittel 1992 als Fairy Ultra in Deutschland bekannt. In dem Werbespot schrubbten die Einwohner der zwei fiktiven spanischen Dörfer nach einem Dorffest ihre großen Paellapfannen um die Wette. Dank Fairys Fettlösekraft konnte Villarriba schneller wieder feiern als Villabajo, das weiterhin fettverkrustete Pfannen schrubben musste. Damit das Spülmittel bei der täglichen Herausforderunggegen schmutziges Geschirr überzeugt, wird weltweit kontinuierlich in die Verbesserung und Weiterentwicklung investiert: Mehr als 100 Wissenschaftler aus der Forschung verbringen mehr als 23.000 Stunden mit der Entwicklung neuer Fairy Produkte. Dabei werden 2.700 verschiedene Rezepturen an 6.000 Händen getestet und 4 Millionen Teller von Verbrauchern gespült. Der Aufwand lohnt sich: Weltweit verwenden mehr als 160 Millionen Haushalte Fairy Handgeschirrspülmittel.

Große Fairy Fiesta in Berlin zeigte erneut Fairys hohe Fettlösekraft und Ergiebigkeit

Die aus der Werbung bekannten, sauber glänzenden Paellapfannen des Dorfes Villarriba stehen sinnbildlich für Fairy. Auch auf der großen Fairy Fiesta in Berlin im Juni 2013 stellte das Spülmittel seine Ergiebigkeit und die hohe Fettlösekraft unter Beweis. Der aus dem TV bekannte Koch Ralf Zacherl, der seit 2012 überzeugter Markenbotschafter ist, kochte für Tausende Gäste die größte Paella Deutschlands in einer Pfanne mit sieben Metern Durchmesser. Anschließend wurden mit nur einer Flasche Fairy die über 12.000 benutzten Teller wieder glänzend sauber gespült. Denn schon ein Spritzer reicht für ein optimales Spülergebnis aus. Fairy Ultra Plus spült bis zu 50 % mehr Teller als nicht-konzentrierte Handelsmarken in großen Flaschen.*

So überzeugt Fairy damals wie heute und ist ab September 2017 auch in der Villarriba Edition im Handel erhältlich.

Mit Meister Proper 50 Jahre kraftvoll gegen Schmutz

Wer kennt ihn nicht, Meister Proper, den Power-Mann, der mit kraftvoller Formel so meisterlich sauber putzt, dass man sich drin spiegeln kann? Meister Proper gilt seit nun 50 Jahren als verlässliche Putzikone, auf die bereits Oma beim Hausputz vertraute. Als 1967 das erste Meister Proper Reinigungsmittel auf den Markt kam, faszinierte es durch einfache Anwendung und Effektivität. Kraftvoll sorgte es für strahlende Ergebnisse und unverwechselbaren Spiegelglanz in allen Bereichen des Haushalts. Das hat sich seit damals nicht geändert. Dank ständiger Verbesserung und leistungsstarker Schmutzmagnet-Formel steht Meister Proper auch heute für meisterlich saubere Flächen, Fliesen und Böden, zum Beispiel im Bad oder in der Küche mit dem Meister Proper Allzweckreiniger. Dieser bietet mit der neuen Formel verbesserten Glanz auf allen abwaschbaren Oberflächen sowie eine schnellere und bessere Entfernung von Schmutz und Fetten und wirkt dabei wie ein Schmutzmagnet.Die neuen, handlichen Meister Proper Allzweckreiniger-Sprays sind besonders für gezieltes Aufsprühen und Reinigen von Flächen geeignet.

So machen Fairy und Meister Proper seit vielen Jahren und auch in Zukunft das Zuhause zum strahlend sauberen Wohlfühlort.

Produkt- und Preisübersicht Inhalt UVP Fairy Villarriba Edition Ultra Plus Konzentrat Original, 450 ml 1,69 € Ultra Konzentrat Zitrone, Granatapfel, Mandarine Ingwerblüte oder Apfel Meister Proper Allzweckreiniger Citrusfrische, Frühlingserwachen 1 l 1,99 € oder Reine Frische Meister Proper Allzweckreiniger-Spray Reine Frische oder Citrusfrische 500 ml 1,99 €

*Fairy Ultra Plus im Vergleich zu nicht-konzentrierten Handelsmarken in 1l Flaschen mit empfohlener Dosierung von 4ml/5l oder mehr.

** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

