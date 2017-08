Bonn (ots) - Vor dem "Nationalen Forum Diesel" überschlagen sich die Ereignisse: Die Ministerien streiten über Forderungen an die Autoindustrie und erwarten zugleich deutliche Zugeständnisse von ihr. Derweil machen auch Opposition und Umweltverbände mobil. phoenix berichtet am Mittwoch ab 9.00 Uhr ausführlich über den am späten Vormittag beginnenden Krisengipfel im Bundesverkehrsministerium, zu dem Spitzen aus Politik, Automobilbranche, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden erwartet werden - nicht aber Umwelt- und Verbraucherverbände.



Vor Ort ist Hauptstadt-Korrespondent Erhard Scherfer. In der Sendung ab 11.45 Uhr spricht er mit Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe. Der Verein hatte sich in der vergangenen Woche vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht mit der Einschätzung durchgesetzt, dass Fahrverbote für Diesel rechtens wären, wenn die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide überschritten werden.



Gegen 15.00 Uhr wird die Pressekonferenz mit Alexander Dobrindt und Barbara Hendricks erwartet. phoenix plant die Statements live zu übertragen.



