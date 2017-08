Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer erwartet günstige Einstiegskurse.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Knapp sechs Prozent hat der Dax seit seinem Allzeithoch verloren. Gleichzeitig marschieren die Kurse an der Wall Street von Rekord zu Rekord. Davon ausgehend, dass kein Börsenjahr ganz ohne nervenaufreibende Korrektur abläuft, stehen die Chancen für fallende Kurse höher als für weiter steigende Notierungen. Erst recht in den jetzt begonnenen schwierigsten Börsenmonaten August und September. Wir warten deshalb auf günstigere Einstiegskurse und favorisieren den Dax. Ein wichtiger Grund: Deutschlands Großkonzerne werden 2017 voraussichtlich so viel verdienen wie noch nie.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die internationalen Aktienmärkte absolvierten den Berichtsmonat Juli uneinheitlich und unter dem Strich ziemlich unspektakulär. Der deutsche Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...