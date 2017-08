Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach oben gegangen. Gründe gab es einige. Zum einen lieferten vier DAX-Unternehmen überzeugende Zahlen. Zudem stiegen nach dem Rücksetzer der vergangenen Wochen einige Investoren auf dem erreichten Niveau wieder ein. Anleihen legten deutlicher zu, im Gegenzug fielen die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen um 6 Basispunkte auf nur noch 0,486 Prozent. Damit sollte der Aufwärtsdruck an den kommenden Tagen aus dem Euro weichen, der mit 1,18 Dollar auf einem Zweieinhalbjahreshoch zum Greenback notiert. Der DAX schloss mit Unterstützung einer freundlich tendierenden Wall Street 1,1 Prozent höher bei 12.251 Punkten.

DAX-Konzerne liefern überzeugende Zahlen

Mit Fresenius (plus 2 Prozent), der Tochter Fresenius Medical Care (plus 0,6 Prozent), Heidelbergcement (plus 1,4 Prozent) und Infineon (plus 1,8 Prozent) schlossen alle vier Berichtsunternehmen im Plus. Der Gesundheitskonzern Fresenius hat dank guter Geschäfte bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und der zugekauften spanischen Klinikkette Quironsalud im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Die Tochter FMC lieferte laut Bryan Garnier Umsätze, die den Konsenserwartungen entsprachen - vor allem dank des US-Gesundheitsdienstleistungsgeschäfts.

Automotive und fester Euro bremsen Infineon leicht aus

Der Chiphersteller Infineon profitierte von der starken Nachfrage nach Halbleitern für Industrieanwendungen und in der Stromversorgung. Allerdings verzeichnete der Konzern in der größten Konzernsparte Automotive eine nur stabile Nachfrage, zusätzlich drückte der schwache Dollar den Umsatz dort um 2 Prozent und das Ergebnis um 8 Prozent. Beim Baustoffhersteller Heidelbergcement lobten die Analysten der DZ Bank das bereits zum Halbjahr erreichte Synergieziel 2017 für die Italcementi-Übernahme und den bekräftigten Ausblick.

Musik spielt im TecDAX

SMA Solar sprangen nach einer deutlich erhöhten Prognose um gut 11 Prozent nach oben. SMA sieht nun einen operativen Gewinn auf EBITDA-Basis von 85 bis 100 Millionen Euro. Als Gründe für die Prognoseanhebung nennt der Vorstand den hohen Auftragsbestand und die starke Nachfrage in allen Märkten. Jenoptik legten nach einem Analystenkommentar um gut 8,6 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,6 (Vortag: 89,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,48 (Vortag: 3,49) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und 2 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.251,29 +1,10% +6,71% DAX-Future 12.255,50 +1,21% +7,10% XDAX 12.263,95 +1,38% +7,13% MDAX 24.806,15 +1,02% +11,80% TecDAX 2.269,40 +0,46% +25,26% SDAX 11.178,05 +0,83% +17,42% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,77 80 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.