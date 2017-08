(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) haben am Dienstag in unterschiedlichem Maße von Geschäftszahlen profitiert. So gewannen Fresenius rund 2 Prozent auf 72,87 Euro. FMC aber rückten nur um 0,56 Prozent vor. Der Dax schloss derweil gut 1 Prozent höher.

Während der Medizinkonzern Fresenius die Erwartungen weitgehend erfüllt und sie beim Überschuss etwas übertroffen habe, sei FMC den Gewinnschätzungen hinterhergehinkt, sagte ein Händler. Für die FMC-Aktien war es allerdings seit ihrem Rekordhoch bei 89,22 Euro Mitte Juni zuletzt um bis zu 11,5 Prozent nach unten gegangen.

ANALYSTEN ZUVERSICHTLICH

DZ-Bank-Analyst Sven Kürten schrieb, der Gesamtjahresausblick von FMC sei trotz des etwas schwächeren zweiten Quartals noch erreichbar. Auch Oliver Metzger von der Commerzbank blickt bei Fresenius Medical Care optimistisch in die Zukunft und rechnet mit wieder besseren operativen Gewinnen in den kommenden Quartalen.

Die Titel der FMC-Mutter Fresenius hätten vor der Zahlenvorlage ebenfalls Schwäche gezeigt und zögen angesichts eines besser als erwartet ausgefallenen Nettogewinns nun an, sagte der Händler. Von ihrer Bestmarke bei 80,07 Euro im Juni waren sie bis auf gut 71 Euro abgerutscht. UBS-Analyst Ian Douglas-Pennant lobte vor allem die etwas höhere Profitabilität bei dem zum Konzern gehörenden Krankenhausbetreiber Helios und dem Flüssigmedizin-Spezialisten Kabi. Insgesamt habe der Medizinkonzern die Erwartungen im zweiten Quartal erfüllt.

Seit Jahresbeginn tummeln sich die beiden Papiere unter den schwächeren Dax-Werten mit einem Verlust von knapp 2 Prozent bei Fresenius und einem leichten Minus bei FMC. Der deutsche Leitindex schaffte in diesem Zeitraum ein Plus von knapp 7 Prozent./ajx/tav/fbr/la/he

