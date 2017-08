Von Ryan Knutson

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Mobilfunkkonzern Sprint will in Kürze darüber entscheiden, ob er sich lieber mit dem Konkurrenten T-Mobile US oder mit Charter Communications zusammenschließen will. Der Fusionspartner werde "in der nahen Zukunft" bekannt gegeben, sagte CEO Marcelo Claure am Dienstag.

"Wir haben genug Gespräche mit mehreren Parteien geführt und werden bald damit beginnen, Entscheidungen zu treffen", sagte Claure am Dienstag in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen.

Sprint und sein Mutterkonzern Softbank prüfen ein formelles Gebot für den zweitgrößten US-Kabelanbieter Charter, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Und das obwohl Charter kein Interesse an einer Fusion hat. Mehrere Informanten hatten berichtet, für einen Zusammenschluss solle ein neues Unternehmen gegründet werden, das dann von der Sprint-Mutter Softbank kontrolliert würde. Eine Fusion wäre ein gewaltiger Schritt für die beiden Branchen, die ohnehin im Umbruch sind.

Vor der Aufnahme der Gespräche mit Charter hatte Sprint eine Fusion mit T-Mobile US geprüft, der US-Tochter der Deutschen Telekom. Informanten berichten, auch die Gespräche mit T-Mobile könnten wieder aufgenommen werden.

