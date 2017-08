Von Sara Sjolin und Anora Mahmudova

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. Der Dow-Jones-Index hat bei 21.988 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht und könnte im Tagesverlauf erstmals die 22.000er Marke knacken. Aktuell gewinnt er 0,4 Prozent auf 21.980 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,2 Prozent zu. Von rundum freundlichen Vorgaben berichten Teilnehmer. In Asien und Europa waren Aktien gefragt, wobei vor allem gute Unternehmenszahlen die Kauflaune befördern. "Aktien bewegen sich in einem von Quartalsergebnissen getriebenen Markt und die Überraschungen liegen auf der positiven Seite", sagt Chefaktienstratege Terry Sandven von U.S. Bank Wealth Management.

Von makroökonomischer Seite kommt derweil nicht so viel Schwung. In China überzeugten die Einkaufsmanagerindizes am Montag und Dienstag und in den USA hat der Inflationsdruck im Juni weiter abgenommen, womit der Druck auf die US-Notenbank wegen künftiger Zinserhöhungen nachlässt. Insgesamt lieferten die Daten zu den Ausgaben und Einkommen in den USA aber ein uneinheitliches Bild. Auch die aktuellen Industriedaten weisen in keine klare Richtung. So hat sich das Wachstum der US-Industrie am Beginn des dritten Quartals laut IHS-Markit-Einkaufsmanagerindex in etwa wie erwartet verstärkt. Der wichtigere ISM-Index schwächte sich dagegen im Juli in etwa wie erwartet ab. Das Stimmungsbarometer liegt aber weiterhin deutlich über der Wachstumsschwelle. Eine Enttäuschung bilden die US-Bauausgaben, die im Juni weitaus niedriger als erwartet ausgefallen sind.

Pfizer nach Zahlen leichter - Sprint kräftig im Plus

Mit Blick auf die Einzelwerte wird es spannend nach Börsenschluss, wenn der Technologiegigant Apple seinen Quartalsbericht vorlegt. Einige Schwergewichte haben vorgelegt. So hat der Pharmakonzern Pfizer den Gewinn kräftig gesteigert und das untere Ende des Gewinnausblicks für das Gesamtjahr angehoben. Allerdings hat das Unternehmen nach einer Veräußerung weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Für die Aktie geht es 0,9 Prozent nach unten. Deutlich rückläufige US-Absatzzahlen im Juli drücken die Aktien der Automobilkonzerne General Motors (GM) und Ford um 3,4 bzw. 2,6 Prozent.

Sprint springen um dagegen um 10,5 Prozent in die Höhe. Der Telekommunikationskonzern hat über das höchste bereinigte EBITDA seit fast zehn Jahren berichtet. Zudem verbuchte Sprint erstmals seit drei Jahren einen Quartalsgewinn. Under Armour brechen dagegen um 6,6 Prozent ein. Der Sportartikelkonzern hat seine Jahresziele gesenkt und will Stellen streichen. Der Verlust im abgelaufenen Quartal fiel aber nicht ganz so hoch aus wie befürchtet. Die Aktie von Pandora Media verliert 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat mit Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Wall Street übertroffen, allerdings musste der Internetradioanbieter im Zuge einer "Optimierung der Profitabilität" einen Rückgang seiner Zuhörer hinnehmen.

Thomson Reuters hat den Ausblick für 2017 hochgenommen, nachdem der Finanzdatenanbieter mit Nachrichtenagentur Zweitquartalszahlen über Markterwartung vorgelegt hat. Die Titel ziehen um 5,1 Prozent an. Auch Xerox überzeugt mit besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen, der Kurs steigt um 2,8 Prozent. Royal Caribbean Cruises legen um 3,7 Prozent zu, die Redeerei traut sich nach guten Geschäftszahlen nun mehr zu. Eine Kursexplosion von 2.562 Prozent verzeichnen Tidewater, nachdem der Schiffsdienstleister den Gläubigerschutz verlassen hat.

Euro kämpft mit Marke von 1,18 Dollar

Die Blicke der Anleger richten sich momentan verstärkt auf den Devisenmarkt. Denn hier hat sich in den vergangenen Wochen der bereits vorhandene Aufwärtstrend des Euro zum Dollar beschleunigt. Am Vortag ist der Euro erstmals seit Januar 2015 über 1,18 Dollar gesprungen, kann diese Marke am Dienstag aber nur mit Mühe halten. Die Gemeinschaftswährung fällt auf 1,1799 Dollar nach Wechselkursen um 1,1836 am Vorabend. Gegenüber anderen Währungen neigt der Greenback aber zur Schwäche und auch die Erholung zum Euro fällt äußerst bescheiden aus, was Händler mit den in der Summe wenig überzeugenden US-Daten in Verbindung bringen. Die Daten dürften den Willen der Fed zu einer weiteren Zinserhöhung im laufenden Jahr kaum steigern, heißt es im Devisenhandel.

Die Ölpreise geben nach den Aufschlägen des Vortages und vor allem der Vorwoche deutlicher ab. Nach dem Zweimonatshoch liegt US-Leichtöl der Sorte WTI mit einem Minus von 2,6 Prozent nun bei 48,87 Dollar je Fass und damit wieder unter 50 Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent verbilligt sich um 2,3 Prozent auf 51,49 Dollar. Die Preise bewegen sich zwischen den üblichen Sorgen um ein Überangebot und der Hoffnung auf preisstützende Maßnahmen der Ölländer. Analysten verweisen auf Signale einer gestiegenen Förderung des Erdölkartells Opec. Diese soll im Juli auf den höchsten Stand seit Dezember geklettert sein, vor allem Libyen steigerte die Produktion.

Ähnlich wie am Devisenmarkt konzentrieren sich Anleger am Rentenmarkt auf den nachlassenden Inflationsdruck. Während die Notierungen deutlich zulegen, verliert die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen knapp vier Basispunkte auf 2,26 Prozent. Der Goldpreis dreht nach den Daten ins Plus und verteuert sich nun um 0,2 Prozent auf 1.272 Dollar je Feinunze.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.979,84 0,41 88,72 11,22 S&P-500 2.475,59 0,21 5,29 10,58 Nasdaq-Comp. 6.359,74 0,18 11,62 18,14 Nasdaq-100 5.894,00 0,23 13,67 21,19 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 -1,2 1,35 13,7 5 Jahre 1,80 -3,6 1,84 -12,2 7 Jahre 2,08 -4,0 2,12 -17,1 10 Jahre 2,26 -3,5 2,30 -18,3 30 Jahre 2,86 -4,3 2,90 -20,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1797 -0,26% 1,1828 1,1788 +12,2% EUR/JPY 130,19 -0,11% 130,33 130,22 +5,9% EUR/CHF 1,1394 -0,37% 1,1436 1,1391 +6,4% EUR/GBP 0,8935 -0,11% 0,8945 1,1184 +4,8% USD/JPY 110,35 +0,15% 110,19 110,45 -5,6% GBP/USD 1,3202 -0,15% 1,3222 1,3183 +7,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,45 50,17 -3,4% -1,72 -15,0% Brent/ICE 50,94 52,72 -3,4% -1,78 -13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,74 1.269,50 +0,2% +2,24 +10,5% Silber (Spot) 16,75 16,81 -0,4% -0,06 +5,2% Platin (Spot) 944,90 940,00 +0,5% +4,90 +4,6% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,5% -0,01 +14,1% ===

