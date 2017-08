Unilever gerät mit seinem Sparprogramm in den Bundestagswahlkampf. Bundeswirtschaftsministerin Zypries kam zur Betriebsversammlung in die Deutschland-Zentrale - konnte den Mitarbeitern aber kaum Hoffnungen machen.

Der Fall ist brisant: Streicht Unilever 1000 Stellen, nur um die Rendite von auskömmlichen gut 16 Prozent auf glänzende 20 Prozent zu treiben? Stehen deshalb die Werke für die Marken Pfanni und Knorr im vogtländischen Auerbach, in Heilbronn und in Stavenhagen auf der Kippe? Und was wird aus den Margarine-Standorten Kleve und Pratau? All diese Fragen stellt der Betriebsrat bei einer Betriebsversammlung am Dienstagnachmittag in der Deutschland-Zentrale in Hamburg.

Prominente Unterstützung bekamen die Unilever-Beschäftigten dabei von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und DGB-Chef Reiner Hoffmann. Mitten im Bundestagwahlkampf versprechen solche Termine positive Reaktionen bei potenziellen Wählern. Doch weder Hoffmann noch Zypries konnten den Mitarbeitern viel Hoffnung machen.

Auf ein Statement vor der Presse verzichtete Zypries ganz und auch intern bei der Betriebsversammlung zeigte sie sich zurückhaltend. Nach Angaben von Teilnehmern kündigte sie lediglich an, eine künftige Bundesregierung müsse die Mitbestimmung weiter stärken. Zu den Sparplänen bei Unilever soll sie sich nicht konkreter geäußert haben. Es seien aber solide Verhandlungen nötig.

"Die Geschäftsleitung von Unilever Deutschland ist offensichtlich selbst nicht über alle Details informiert", ärgerte sich DGB-Chef Hoffmann am Dienstagnachmittag. Die Sparvorgaben kämen aus den Konzernzentralen in London und Amsterdam. Die deutsche Mitbestimmung stoße in solchen internationalen Konzernen regelmäßig an ihre Grenzen. Ein Unilever-Sprecher versuchte zu beruhigen. Noch werde tatsächlich nur geprüft - gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern. Erst in einigen Monaten sei mit Ergebnissen zu rechnen.

Unilever-Betriebsratschef Hermann Soggeberg rechnete vor, es stünden etliche Jobs auf der Kippe: 300 Arbeitsplätze in der Produktion in Deutschland sowie Verwaltungsmitarbeiter könnten bei einem Verkauf des Margarine-Geschäfts aus dem Konzern fallen, weitere mehr als 200 Mitarbeiter in Lagern könnten ausgegliedert werden. Zudem sollten 200 Forschungs-Jobs von ...

