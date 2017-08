Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag überraschend deutlich nach oben. Das inzwischen erreichte niedrige Niveau nutzen Anleger, um sich gezielt bei europäischen Unternehmen einzukaufen. Kaufargumente lieferten zum Beispiel die vier DAX-Unternehmen, die überzeugende Zahlen vorlegten. Auf der anderen Seite zogen die Anleihen im Euroraum an, und im Gegenzug kamen die Renditen zurück. Dies sollte in den kommenden Tagen dazu führen, dass der Euro an Stärke gegenüber dem Greenback verliert.

Die Gemeinschaftswährung notiert mit Kursen um 1,18 Dollar auf dem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Am Nachmittag bekamen die Börsen Unterstützung von einer freundlichen Tendenz an der Wall Street, der Dow-Jones-Index näherte sich zwischenzeitlich bis auf 12 Punkte der 22.000er-Marke an. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,8 Prozent auf 3.477 Punkte zu. Der DAX schloss 1,1 Prozent höher bei 12.251 Punkten.

Infineon nach Zahlen gesucht

Im Fokus der Anleger stand die Berichtssaison, aus dem DAX präsentierten gleich vier Unternehmen ihre Zahlen. In der laufenden Woche legt etwa die Hälfte der DAX-Unternehmen Quartalszahlen auf den Tisch. Der Chiphersteller Infineon hat im dritten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Halbleitern für Industrieanwendungen und in der Stromversorgung profitiert. Allerdings verzeichnete der Konzern in der bislang besonders stark wachsenden und größten Konzernsparte Automotive eine nur stabile Nachfrage, zusätzlich drückte der schwache Dollar den Umsatz dort um 2 Prozent und das Ergebnis um 8 Prozent. Die Aktie gehörte mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den Gewinnern im DAX.

Der Gesundheitskonzern Fresenius (plus 2,0 Prozent) hat dank guter Geschäfte bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und der zugekauften spanischen Klinikkette Quironsalud im zweiten Quartal deutlich mehr verdient und seine Anfang Mai angehobene Jahresprognose bekräftigt. Die Tochter FMC legte nach Zahlen 0,6 Prozent zu. Während die Umsätze laut Bryan Garnier den Konsenserwartungen im Berichtsquartal entsprachen - vor allem dank des US-Gesundheitsdienstleistungsgeschäfts -, ist das EBIT leicht zurückgeblieben.

Der Baustoffhersteller Heidelbergcement hat aufgrund von vermehrten Feiertagen und regnerischem Wetter in den USA im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis weniger abgesetzt und den Umsatz nur geringfügig gesteigert. Preiserhöhungen und Synergien haben die Kosteninflation sowie den Absatzrückgang aber nahezu kompensiert. Die Analysten der DZ Bank loben das bereits zum Halbjahr erreichte Synergieziel 2017 für die Italcementi-Übernahme und den bekräftigten Ausblick. Der Kurs legte um 1,4 Prozent zu.

Rolls-Royce mit Gewinnsprung

In Europa stiegen Rolls-Royce um gut 10 Prozent, nachdem der Triebwerkshersteller die Ertragswende schneller und besser geschafft hat als erhofft. BP stiegen nach Vorlage ihrer Zahlen um 2,4 Prozent, so dass der Index der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 1,0 Prozent zu den Sektorengewinner in Europa gehörte. Der Ölkonzern erzielte auch im zweiten wie bereits im ersten Quartal dank etwas höherer Ölpreise und geringerer Kosten einen Gewinn.

Kräftig nach oben um 5,6 Prozent ging es mit den Aktien von DSM aus den Niederlanden. Die Gewinne des Chemie-Mischkonzerns hätten die Erwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen, kommentierten die Analysten von Davy Research. Vor allem eine stärkere Margenentwicklung habe es DSM erlaubt, die Gewinnprognose für das Gesamtjahr zu erhöhen.

Gut kamen bei den Investoren die Zahlen des britischen Versicherers Direct Line an, die Aktie legte um 5,4 Prozent zu. Das Unternehmen profitierte im ersten Halbjahr vom Geschäft mit Autoversicherungen und steigerte den Nettogewinn. Dabei denkt der Versicherer an seine Aktionäre und hebt die Dividende an. "Die Zahlen sind exzellent, vor allem gegenüber den niedrigen Erwartungen", so die Analysten von Shore Capital. Die Zwischendividende wurde auf 6,8 nach zuvor 4,9 Pence angehoben.

SMA Solar liefern überraschend gute Zahlen

SMA Solar sprangen nach einer deutlich erhöhten Prognose um 11 Prozent nach oben. SMA sieht nun einen operativen Gewinn auf EBITDA-Basis von 85 bis 100 Millionen Euro, während bisher nur mit 70 bis 90 Millionen Euro gerechnet wurde. Als Gründe für die Prognoseanhebung nennt der Vorstand den hohen Auftragsbestand und die starke Nachfrage in allen Märkten, insbesondere in der Region Asien-Pazifik. Jenoptik legten nach einem Analystenkommentar um 8,5 Prozent zu. Warburg erwartet solide Zahlen für das zweite Quartal, das Beste stehe für 2017 jedoch noch bevor. Die Analysten haben bereits die höchste Umsatzprognose, erhöhen diese jedoch weiter und liegen damit nun etwa 3,5 Prozent über der Konsenserwartung.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.477,39 +28,03 +0,8% +5,7% Stoxx-50 3.099,75 +16,84 +0,5% +3,0% Stoxx-600 380,26 +2,41 +0,6% +5,2% XETRA-DAX 12.251,29 +133,04 +1,1% +6,7% FTSE-100 London 7.423,66 +51,66 +0,7% +3,9% CAC-40 Paris 5.127,03 +33,27 +0,7% +5,4% AEX Amsterdam 527,48 +2,05 +0,4% +9,2% ATHEX-20 Athen 2.133,21 +17,50 +0,8% +22,5% BEL-20 Bruessel 3.960,36 +17,91 +0,5% +9,8% BUX Budapest 35.786,52 +16,65 +0,0% +11,8% OMXH-25 Helsinki 3.892,42 +19,47 +0,5% +5,8% ISE NAT. 30 Istanbul 130.375,06 -1689,77 -1,3% +36,5% OMXC-20 Kopenhagen 997,68 +0,16 +0,0% +12,9% PSI 20 Lissabon 5.189,23 +47,46 +0,9% +11,9% IBEX-35 Madrid 10.586,70 +84,50 +0,8% +13,2% FTSE-MIB Mailand 21.612,81 +125,90 +0,6% +12,4% RTS Moskau 1.014,24 +7,10 +0,7% -12,0% OBX Oslo 665,01 +4,66 +0,7% +7,7% PX-GLOB Prag 1.330,47 +7,27 +0,5% +11,0% OMXS-30 Stockholm 1.566,31 +18,12 +1,2% +3,2% WIG-20 Warschau 2.386,40 +12,23 +0,5% +22,5% ATX Wien 3.241,24 +23,31 +0,7% +23,8% SMI Zuerich 0,00 0,00 0,0% +10,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1803 -0,21% 1,1828 1,1788 +12,2% EUR/JPY 130,20 -0,11% 130,33 130,22 +5,9% EUR/CHF 1,1397 -0,34% 1,1436 1,1391 +6,4% EUR/GBP 0,8934 -0,12% 0,8945 1,1184 +4,8% USD/JPY 110,31 +0,12% 110,19 110,45 -5,6% GBP/USD 1,3210 -0,09% 1,3222 1,3183 +7,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,66 50,17 -3,0% -1,51 -14,6% Brent/ICE 51,23 52,72 -2,8% -1,49 -12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,05 1.269,50 +0,2% +2,55 +10,5% Silber (Spot) 16,77 16,81 -0,2% -0,04 +5,3% Platin (Spot) 946,00 940,00 +0,6% +6,00 +4,7% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,4% -0,01 +14,2% ===

