Gestoppte bzw. gedrehte Serien: SBO -0,67% auf 63,57, davor 5 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 61,29 auf 64), Frauenthal -1,79% auf 19,15, davor 4 Tage im Plus (6,85% Zuwachs von 18,25 auf 19,5), Rosenbauer +1,96% auf 52,1, davor 4 Tage im Minus (-10,35% Verlust von 57 auf 51,1), Uniqa -1,36% auf 8,628, davor 3 Tage im Plus (0,66% Zuwachs von 8,69 auf 8,75), DO&CO -1,15% auf 61,19, davor 3 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 60,54 auf 61,9), OMV +1,79% auf 48,675, davor 3 Tage im Minus (-2,39% Verlust von 48,99 auf 47,82), Palfinger +0,11% auf 39,495, davor 3 Tage im Minus (-1,94% Verlust von 40,23 auf 39,45), AT&S +0,4% auf 11,255, davor 3 Tage im Minus (-1,84% Verlust von 11,42 auf 11,21), VIG +0,29% auf 25,555, davor 3 Tage im Minus (-1,18% Verlust von 25,79 auf 25,48),...

