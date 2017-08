LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) ("LivaNova" oder das "Unternehmen"), ein marktführendes Unternehmen im Bereich Medizintechnologie, gab heute bekannt, dass seine neuesten VNS Therapy-Systeme ("VNS Therapy") das CE-Zeichen für erweiterte MRT-Kennzeichnung erhalten haben. VNS Therapy ist nun das einzige für die Epilepsie-Therapie angezeigte implantierbare Gerät, das Patienten qualitativ hochwertige 1,5T- und 3T-MRT-Scans ohne den Bedarf einer speziellen Ausrüstung ermöglicht.

"Das CE-Zeichen kommt einen Monat, nachdem wir die Genehmigung der amerikanischen FDA (Food and Drug Administration amerikanische Behörde für Lebensmittelsicherheit) für eine ähnlich erweiterte MRT-Kennzeichnung erhalten haben", sagte Damien McDonald, Geschäftsführer von LivaNova. "Der Erhalt des CE-Zeichens und der FDA-Genehmigung zur Erweiterung unserer MRT-Kennzeichnung räumt ein Hindernis aus dem Weg für die Therapie von Patienten mit arzneimittelresistenter Epilepsie."

Die Änderung der Kennzeichnung nutzt die neueste VNS Therapy-Technologie, zu der auch die Geräte AspireHC und AspireSRgehören. Nun können bei Patienten, die VNS Therapy bereits verwenden oder sie wünschen, Routine-MRT-Scans einfacher durchgeführt werden.

"Nun können wir den Patienten nicht nur längere anfallsfreie Zeiten bieten, sondern wir können auch die umfassende Epilepsiebehandlung durch ihr gesamtes Leben hindurch besser unterstützen", ergänzt Jason Richey, Präsident Nordamerika und Generaldirektor des Geschäftsfeldes Neuromodulation von LivaNova.

Bis heute nutzen über 100.000 Patienten weltweit VNS Therapy eine minimalinvasive Behandlung zur Vermeidung von Anfällen und zu deren Beendigung, falls sie dennoch auftreten. Mehr als ein Drittel der Epilepsie-Patienten leidet an arzneimittelresistenten Anfällen. Dies bedeutet, dass die Anfälle trotz Behandlung mit Antiepilepsie-Medikamenten auftreten.1 Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.VNSTherapy.com oder www.SeizureControl.com.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATION EPILEPSIE EU

Das VNS Therapy-System ist angezeigt als Begleittherapie zur Reduzierung der Anfallshäufigkeit bei Patienten, deren epileptische Erkrankung von partiellen Anfällen dominiert wird (mit oder ohne sekundäre Generalisierung) oder bei generalisierten Anfällen, die auf Anfallsmedikamente refraktär reagieren.

AspireSR™ (Seizure Response Ansprechen auf Anfall) verfügt über den automatischen Stimulierungsmodus, der für Patienten vorgesehen ist, die in Verbindung mit Anfällen an Herzrhythmussteigerungen leiden.

Häufige Nebenwirkungen sind Heiserkeit oder Veränderungen der Tonlage, Kribbeln auf der Haut, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen und Husten. Besuchen Sie www.VNSTherapy.com/important-safety-information, um die Sicherheitshinweise und die vollständige Packungsbeilage anzusehen.

1. Kwan P., Brodie M.J. New England Journal of Medicine. 2000;342:314-19.

Über LivaNova

LivaNova PLC ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen, das auf fast fünfzigjährige Erfahrungen zurückblicken kann und sich unermüdlich für die Verbesserung des Lebens von Patienten auf der ganzen Welt einsetzt. Die fortschrittlichen Technologien und bahnbrechenden Behandlungen, für die LivaNova bekannt ist, stellen bedeutsame Lösungen für Patienten, medizinische Fachkräfte und Gesundheitssysteme dar. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeiter. LivaNova ist in drei Geschäftsfeldern tätig: Herzchirurgie, Neuromodulation und Herzrhythmussteuerung. Die entsprechenden operativen Hauptsitze befinden sich in Mirandola (Italien), Houston (USA) und Clamart (Frankreich).

