Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.477,39 +0,81% +5,68% Stoxx50 3.099,75 +0,55% +2,96% DAX 12.251,29 +1,10% +6,71% FTSE 7.423,66 +0,70% +3,93% CAC 5.127,03 +0,65% +5,44% DJIA 21.977,48 +0,39% +11,21% S&P-500 2.475,74 +0,22% +10,58% Nasdaq-Comp. 6.355,35 +0,11% +18,06% Nasdaq-100 5.889,55 +0,16% +21,09% Nikkei-225 19.985,79 +0,30% +4,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,85 +88

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,67 50,17 -3,0% -1,50 -14,6% Brent/ICE 51,17 52,72 -2,9% -1,55 -12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,76 1.269,50 +0,3% +3,26 +10,5% Silber (Spot) 16,77 16,81 -0,2% -0,04 +5,3% Platin (Spot) 946,40 940,00 +0,7% +6,40 +4,7% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,4% -0,01 +14,2%

FINANZMARKT USA

Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. Der Dow-Jones-Index hat bei 21.988 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Von freundlichen Vorgaben berichten Teilnehmer. In Asien und Europa waren Aktien gefragt, wobei vor allem gute Unternehmenszahlen die Kauflaune befördern. In China überzeugten die Einkaufsmanagerindizes am Montag und Dienstag und in den USA hat der Inflationsdruck im Juni weiter abgenommen, womit der Druck auf die US-Notenbank wegen künftiger Zinserhöhungen nachlässt. Insgesamt lieferten die Daten zu den Ausgaben und Einkommen in den USA aber ein uneinheitliches Bild. Der Pharmakonzern Pfizer hat den Gewinn kräftig gesteigert. Allerdings hat das Unternehmen nach einer Veräußerung weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Für die Aktie geht es 0,9 Prozent nach unten. Deutlich rückläufige US-Absatzzahlen im Juli drücken die Aktien der Automobilkonzerne General Motors (GM) und Ford um 3,4 bzw. 2,6 Prozent. Sprint springen um dagegen um 10,5 Prozent in die Höhe. Der Telekommunikationskonzern hat über das höchste bereinigte EBITDA seit fast zehn Jahren berichtet. Under Armour brechen dagegen um 6,6 Prozent ein. Der Sportartikelkonzern hat seine Jahresziele gesenkt und will Stellen streichen. Pandora Media verlieren 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat mit Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Wall Street übertroffen, allerdings musste der Internetradioanbieter im Zuge einer "Optimierung der Profitabilität" einen Rückgang seiner Zuhörer hinnehmen. Thomson Reuters hat den Ausblick für 2017 hochgenommen, nachdem der Finanzdatenanbieter mit Nachrichtenagentur Zweitquartalszahlen über Markterwartung vorgelegt hat. Die Titel ziehen um 5,1 Prozent an. Auch Xerox überzeugt mit besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen, der Kurs steigt um 2,8 Prozent. Royal Caribbean Cruises legen um 3,7 Prozent zu, die Redeerei traut sich nach guten Geschäftszahlen nun mehr zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag überraschend deutlich nach oben. Das inzwischen erreichte niedrige Niveau nutzen Anleger, um sich gezielt bei europäischen Unternehmen einzukaufen. Kaufargumente lieferten zum Beispiel die vier DAX-Unternehmen, die überzeugende Zahlen vorlegten. Infineon hat im dritten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Halbleitern für Industrieanwendungen und in der Stromversorgung profitiert. Die Aktie gehörte mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den Gewinnern im DAX. Fresenius (plus 2,0 Prozent) hat dank guter Geschäfte bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und der zugekauften spanischen Klinikkette Quironsalud im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Die Tochter FMC legte nach Zahlen 0,6 Prozent zu. Bei Heidelbergcement lobten die Analysten der DZ Bank das bereits zum Halbjahr erreichte Synergieziel 2017 für die Italcementi-Übernahme und den bekräftigten Ausblick. Der Kurs legte um 1,4 Prozent zu. In Europa stiegen Rolls-Royce um gut 10 Prozent, nachdem der Triebwerkshersteller die Ertragswende schneller und besser geschafft hat als erhofft. BP stiegen nach Vorlage ihrer Zahlen um 2,4 Prozent, so dass der Index der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 1,0 Prozent zu den Sektorengewinner in Europa gehörte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1803 -0,21% 1,1828 1,1788 +12,2% EUR/JPY 130,15 -0,14% 130,33 130,22 +5,9% EUR/CHF 1,1395 -0,36% 1,1436 1,1391 +6,4% EUR/GBP 0,8934 -0,12% 0,8945 1,1184 +4,8% USD/JPY 110,27 +0,07% 110,19 110,45 -5,7% GBP/USD 1,3211 -0,08% 1,3222 1,3183 +7,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auf breiter Front legten die Aktienindizes am Dienstag zu, weil die Anleger auf eine robuste Konjunktur setzen. In China ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Die Analysten der Citigroup haben angesichts der Zahlen ihre Wachstumsprognose für China auf 6,8 Prozent angehoben. Ein wenig Störfeuer kam lediglich vom schwächelnden Dollar. In Tokio hätte Händlern zufolge das Plus stärker ausfallen können, gäbe es nicht eine gewisse Unsicherheit mit Blick auf eine am Donnerstag erwartete Kabinettsumbildung. Der Index in Hongkong markierte erneut ein Zweijahreshoch. Mit ein Grund für den monatelangen Aufwärtstrend dort sei der festere Yuan. Für Festlandchinesen werde damit der Kauf in Hongkong notierter chinesischer Aktien - sogenannte H-Aktien - billiger. In Sydney stieg das Marktbarometer zum fünften Mal an den vergangenen sechs Handelstagen. Hier führten erneut die Rohstoffaktien die Gewinnerliste an. Sie gelten mit als die größten Profiteure einer gut laufenden Konjunktur. BHP Billiton und Rio Tinto gewannen 1,0 bzw 0,5 Prozent. Der Kurs des Eisenerzspezialisten Fortescue erhöhte sich um 0,7 Prozent vor dem Hintergrund steigender Eisenerzpreise. Die Ölaktie Woodside gewann 2,1 Prozent. Gut kamen in Tokio die Quartalszahlen von Sumitomo Mitsui Financial Group an. Der Kurs zog um 2,4 Prozent an. Mitsubishi UFJ legten in diesem Sog um 2,2 Prozent zu. Auch Nitto Denko überzeugte die Anleger mit übertroffenen Erwartungen. Die Aktie verteuerte sich um 3,7 Prozent. In Hongkong zog das Marktschwergewicht Tencent weiter an, diesmal um 0,8 Prozent. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region mit dem herrschenden Konjunkturoptimismus auch Aktien aus dem Flugsektor. Korea Air Lines gewannen gut 1,5 Prozent, Asiana 1,0 Prozent, Japan Airlines 2,8 und Qantas 1,3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EU-Antibetrugsbehörde empfiehlt Ermittlungen gegen Volkswagen

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, kurz Olaf, verdächtigt Volkswagen, EU-Kredite für den Bau der Dieselmotoren genutzt zu haben, die mit einer illegalen Abschaltvorrichtung für Abgastests versehen waren. Die EU-Behörde empfahl der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Ermittlungen gegen den Autohersteller aufzunehmen, wie ein Sprecher von Olaf sagte.

Adler Modemärkte holt Ex-Telekom-Manager Freude als CEO

Die Adler Modemärkte AG bekommt im September einen neuen Chef: Der Aufsichtsrat hat den ehemaligen Telekom-Manager Thomas Freude mit Wirkung zum 11. September 2017 als neues Vorstandsmitglied bestellt und zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, wie die Adler Modemärkte AG mitteilte. Freude sei für fünf Jahre ernannt worden.

Gea steigert Auftragsvolumen dank mehr Großprojekten kräftig

Der Anlagenbauer Gea hat im zweiten Quartal deutlich mehr Großaufträge erhalten als im Vorjahreszeitraum und das Auftragsvolumen fast verdreifacht. Die Auftragssumme erreichte rund 136 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Konzern mitteilte. Im zweiten Quartal 2016 hatte Gea nur zwei Großaufträge mit einem Volumen von insgesamt etwa 46 Millionen Euro gebucht.

Solarworld: Vorstand weg - Kurs stürzt ab

Nächster Akt im Drama um den einstigen Börsenliebling Solarworld: Die Aktie ist vorübergehend vom Handel ausgesetzt worden, kurz darauf schlug die Meldung auf, dass der Vorstand bis auf CEO Frank Asbeck geschlossen seinen Rücktritt erklärt hat.

Alitalia fordert bis Anfang Oktober verbindliche Kaufangebote

Die defizitäre italienische Fluggesellschaft Alitalia hat Kaufinteressenten zu verbindlichen Angeboten aufgefordert. Bis zum 2. Oktober hätten interessierte Unternehmen Zeit, um ein bindendes Angebot zu machen, heißt es in einer Mitteilung von Alitalia, die das Unternehmen in italienischen Medien veröffentlichte. Demnach soll bis Anfang November über die Angebote verhandelt und eventuell Nachbesserungen gefordert werden.

Fitch senkt Astrazeneca-Rating auf A-, Ausblick negativ

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität des Pharmakonzerns Astrazeneca um eine Stufe auf A- gesenkt. Der Ausblick sei negativ. Hintergrund für die Abstufung sei das gestiegene Geschäftsrisiko, unter anderem hinsichtlich des Zeitplans für neue Medikamente im Onkologiegeschäft. Zudem gebe es zunehmenden Druck angesichts auslaufenden Patente von Blockbustern.

Ford lockt Fahrer älterer Dieselautos mit Verschrottungsprämie

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 12:27 ET (16:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.