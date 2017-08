Pinellas Park, Florida (ots/PRNewswire) - Domo Tactical Communications (DTC) lanciert heute das weltweit erste Triband-Mesh-Funknetz. Das Triband-Mesh-Netz deckt die behördlich zugelassenen Frequenzbänder L, S und C ab und ist in erster Linie auf Adaptive-Central-Receive(ACRX)-Anwendungen ausgelegt. Zudem bietet es die erstklassige Leistung der fünften Generation von DTCs MiMo Mesh, dessen neuer und verbesserter intelligenter Routing-Algorithmus zur weiteren Steigerung des realen Durchsatzes beiträgt. Auch strategisch denkenden Kunden, die für jede einzelne Inbetriebnahme die bestmögliche Betriebsfrequenz wählen möchten, wird das Triband-Mesh-Funknetz Vorteile bieten.



Der Chief Executive von DTC, Juan Navarro, kommentierte die Lancierung folgendermaßen: "Durch die Einführung des Triband-Mesh-Netzes bestätigt DTC heute erneut sein Engagement für Kunden aus dem Vollzugsdienst. Die Triband-Funktion wird zum ersten Mal auf dem Markt vorgestellt und positioniert DTC als die logische Wahl für ACRX-Anwendungen in den USA und weltweit."



