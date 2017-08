Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) veröffentlichte bei einem Umsatz von $ 1,36 Milliarden im

zweiten Quartal 2017 einen Nettoverlust von $ 171 Millionen bzw.

einen Nettoverlust von $ 0,17 je Aktie, und einen nicht

GAAP-konformen Nettoverlust vor Ergebnisbelastungen und -gutschriften

von $ 282 Millionen (nicht GAAP-konformer Nettoverlust von $ 0,28 je

Aktie).



Höhepunkte des zweiten Quartals 2017



- Ohne Berücksichtigung der Wertberichtigung in Zusammenhang mit

einer Änderung der Umsatzerfassung in Venezuela verbesserte sich

die operative Marge sequenziell um 400 Basispunkte;

- der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug $ 62

Millionen, dies entspricht einer sequenziellen Verbesserung um 65

%;

- das OneStimSM Joint Venture mit Schlumberger sollte in der zweiten

Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden;

- wir unterzeichneten eine Absichtserklärung (MOU) mit Saudi Aramco,

welche die Lokalisierung in Saudi Arabien weiter vorantreibt;

- wir unterzeichneten ein Abkommen über technische Zusammenarbeit mit

Gazprom Neft, das auf die weitere Entwicklung der bestehenden

Geschäftsbeziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden

Unternehmen abzielt.



Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer, erklärte:

"Ich bin stolz, dass unser Team im zweiten Quartal eine so solide

Leistung ablieferte. Wir konnten die Margen nennenswert erhöhen,

verbesserten im Vergleich zum Vorquartal unseren Cashflow und boten

unseren Kunden eine fast fehlerlose Qualitätsausführung. In der

Zukunft sehe ich zahlreiche Chancen zur weiteren Verbesserung unserer

Leistung und wir haben verschiedene Projekte zur Freisetzung und

Beschleunigung dieser Möglichkeiten eingeleitet, um stärkere

Finanzergebnisse zu erzielen, unsere Verschuldung zu reduzieren und

den Marktanteil zu erhöhen. Wir verfügen über herausragende

Technologie, eine weltweite Präsenz, hervorragende Beziehungen in der

Zusammenarbeit mit unseren Kunden und hochkarätige Mitarbeitende, die

uns zum Partner der Wahl unserer Kunden in vielen Fördergebieten der

Welt machen."



McCollum führ fort: "Die überzeugende Stärke unserer zugrunde

liegenden Qualitäten deutet auf attraktives Aufwärtspotenzial hin und

durch die bessere Ausrichtung unserer Stärken werden wir sehr bald

über eine noch fokussiertere und effektivere Organisation verfügen,

die den Weg für höhere Erträge ebnet und das Vertrauen unserer

Aktionäre und den Unternehmenswert wiederherstellt."



Drei Veränderung

Monate

zum

(In Millionen, 30. 6. 31. 3. 2017 30.

Sequenziell Im

ausgenommen Beträge je 2017 6.

Jahresvergleich

Aktie) 2016

Gesamtergebnis der

Segmente

Umsätze * $ 1.363 $ 1.386

$ 1.402 (2) % (3) %

Segmentbetriebsverlust $ (39) $ (52)

$ (66) 26 % 41 %

*

Operative Segmentmarge (2,8) % (3,8) %

(4,7) % 95 185



Bp. Bp.

Bereinigter $ (39) $ (52)

$ (116) 26 % 67 %

Segmentbetriebsverlust

**

Bereinigte operative (2,8) % (3,8) %

(8,3) % 95

Segmentmarge **

Bp. 548



Bp.

Bereinigte

60 % 198 %

Segmentmargenerhöhung

***

Nettoverlust $ (171) $ (448)

$ (565) 62 % 70 %

Nicht GAAP-konformer $ (282) $ (318)

$ (253) 12 % (11) %

Nettoverlust

Verwässerter Verlust $ (0,17) $ (0,45)

$ (0,63) 62 % 73 %

je Aktie

Nicht GAAP-konformer $ (0,28) $ (0,32)

$ (0,28) 12 % ---- %

verwässerter Verlust

je Aktie



* Die Umsätze und der

Segmentbetriebsverlust

schließen im zweiten

Quartal 2017 einen

Rückgang des Umsatzes

und des

Betriebsergebnisses um $

42 Millionen in

Zusammenhang mit der

Änderung der

Umsatzerfassung in

Venezuela ein. Ohne

diese Berichtigung hätte

der Gesamtumsatz im

zweiten Quartal 2017 $

1,405 Milliarden und der

Segmentbetriebsgewinn $

3 Millionen erreicht.

** Der bereinigte

Segmentbetriebsverlust

und die bereinigte

operative Segmentmarge,

die hier und anderswo in

dieser Einreichung

genannt werden, sind

nicht GAAP-konforme

Kennzahlen und schließen

Belastungen im ersten

Quartal 2016 und

Gutschriften im zweiten

Quartal 2016 in

Zusammenhang mit dem

Zubair-Vertrag aus.

*** Die bereinigte

Segmentmargenerhöhung,

die hier und anderswo in

dieser Pressemitteilung

genannt wird, wurde

mithilfe der

Veränderungen des

bereinigten

Segmentbetriebsverlustes

gegenüber der

Veränderung des Umsatzes

berechnet.



"Wir sind überzeugt, dass sich unsere Branche für geraume Zeit im

Rahmen dieses "medium-for-longer" Preisniveaus bewegen wird, bis das

Produktionswachstum zurückgeht. In der Zwischenzeit erwarten wir

laufend kurzfristige zyklische Fluktuationen. Um sich an dieses

wahrscheinliche und neue Paradigma anzupassen, muss sich unserer

Branche verändern. Wir werden weiterhin Innovation vorantreiben,

sowohl aus technischer Sicht als auch aus der des Geschäftsmodells,

und wir werden operative Exzellenz sicherstellen, um die

Produktionskosten auf einen Punkt herunterzubringen, an dem sämtliche

Teilnehmer einen vertretbaren Ertrag erwirtschaften.



Um unsere Position und unsere Ergebnisse zu verbessern, gibt es im

Rahmen unserer Umsetzungsfähigkeiten eine Reihe von Möglichkeiten.

Wir werden unsere Mission beschleunigen, ein fokussierteres und

effizienteres Unternehmen zu werden, und wir haben uns dem Weg zu

höherer Rentabilität, Zuverlässigkeit und Konsistenz innerhalb

unserer Organisation verpflichtet. Die Sicherstellung von fehlerloser

Umsetzung, Disziplin und Rechenschaftspflicht wird das Kernstück

aller unserer Tätigkeiten sein. Auf unserem Weg zu zuverlässiger und

nachhaltiger Leistung wird Weatherford neue Erfolgsniveaus für unsere

Mitarbeitenden, Kunden und Aktionäre erreichen."



Ergebnisse des zweiten Quartals 2017



Der Umsatz des zweiten Quartals 2017 erreichte $ 1,36 Milliarden

verglichen mit $ 1,39 Milliarden im ersten Quartal 2017, dies ist ein

Rückgang um 2 %, und er lag um 3 % unter den, im zweiten Quartal 2016

veröffentlichten $ 1,40 Milliarden. Sequenziell ging der Umsatz in

Nordamerika aufgrund einer saisonbedingten Verlangsamung in Kanada um

3 % zurück, die teilweise durch eine Steigerung in den USA abgefangen

werden konnte. Der internationale Umsatz ging sequenziell um 2 %

zurück. Dies ist weitestgehend auf eine bereits veröffentlichte

Änderung der Rechnungslegung für Umsätze in Venezuela zurückzuführen,

die jedoch fast vollständig durch höhere Ergebnisse und Aktivitäten

in Nahost und in Russland kompensiert wurde. Der Umsatz von

Bohranlagen an Land verbesserte sich sequenziell um 13 %.



Während des zweiten Quartals entschied Weatherford, dass die

erwartete Dauer der Einziehung von Forderungen an den größten Kunden

in Venezuela die vertraglichen Zahlungsbedingungen bei Weitem

überschreiten wird und eine implizite Finanzierungsvereinbarung

darstellt. Dementsprechend hat das Unternehmen die Umsatzerfassung

mit diesem Kunden im zweiten Quartal geändert und berücksichtigt

einen Abschlag auf den Zeitwert des Geldes. Dieser Abschlag wird als

Zinseinnahme über die erwartete Einzugsperiode mithilfe der

Effektivzinsmethode erfasst. Diese Änderung wirkte sich im zweiten

Quartal in Form eines Umsatzrückgangs und eines, um $ 42 Millionen

erhöhten Betriebsverlusts aus und reduzierte den Nettoertrag um $ 35

Millionen ($ 0,04 verwässerter Nettoverlust je Aktie). Ohne diese

Änderung wären der sequenzielle Umsatz um 1 % und der internationale

Umsatz um 3 % gestiegen.



Der Nettoverlust erreichte im zweiten Quartal 2017 $ 171 Millionen

(verwässerter Nettoverlust von $ 0,17 je Aktie), verglichen mit $ 448

Millionen Verlust im ersten Quartal 2017 (verwässerten Nettoverlust

von $ 0,45 je Aktie) und $ 565 Millionen Verlust im zweiten Quartal

des vergangenen Jahres (verwässerter Nettoverlust von $ 0,63 je

Aktie).



Der bereinigte, nicht GAAP-konforme Nettoverlust erreichte im

zweiten Quartal 2017 $ 282 Millionen (verwässerter, nicht

GAAP-konformer Nettoverlust von $ 0,28 je Aktie), verglichen mit

einem nicht GAAP-konformen Verlust von $ 318 Millionen im ersten

Quartal 2017 (verwässerter, nicht GAAP-konformer Nettoverlust von $

0,32 je Aktie) und einem nicht GAAP-konformen Verlust von $ 253

Millionen im zweiten Quartal des vergangenen Jahres (verwässerter,

nicht GAAP-konformer Nettoverlust von $ 0,28 je Aktie). Ohne die

Auswirkung der Umsatzerfassungsanpassung in Venezuela hätte der nicht

GAAP-konforme Nettoverlust des zweiten Quartals $ 0,24 je Aktie

betragen.



Die nicht GAAP-konformen Anpassungen von Erträgen nach Steuern von

$ 111 Millionen setzten sich im zweiten Quartal wie folgt zusammen:



- $ 127 Millionen Erträge in Zusammenhang mit Anpassungen an die

beizulegenden Zeitwerte der ausstehenden Optionsscheine;

- $ 29 Millionen an Abfindungszahlungen und Restrukturierungskosten;

und

- $ 13 Millionen Erträge aus sonstige Belastungen und Gutschriften.



Die operativen Segmentmargen verbesserten sich sequenziell um 95

Basispunkte und ohne die Auswirkung der geänderten Umsatzerfassung in

Venezuela sowie dank der gestiegenen Aktivitäten in den USA, in

Nahost und in Russland um 400 Basispunkte. Bei den Produktlinien

waren Artificial Lift, Reservoir Solutions, Land Drilling Rigs und

Drilling Services für die Margenverbesserungen verantwortlich. Im

Jahresvergleich stieg die operative Segmentmarge aufgrund reduzierter

Betriebskosten in Zusammenhang mit der Stilllegung des

Hochdruckfördergeschäfts in Nordamerika, erzielten Einsparungen aus

Kostensenkungsmaßnahmen und erhöhte Aktivitäten in den USA und

Russland um 185 Basispunkte. Ohne Berücksichtigung der Einnahmen aus

dem Zubair-Vertrag im zweiten Quartal 2016 verbesserte sich die

operative Segmentmarge um 548 Basispunkte.



Cashflow und vereinbarte Finanzkennzahlen



Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug im zweiten

Quartal 2017 $ 62 Millionen und schließt $ 107 Millionen an

Zinszahlungen, $ 40 Millionen an Trennungs- und

Restrukturierungsaufwand sowie $ 30 Millionen für einen Vergleich mit

der SEC ein. Dieser Betrag wurde teilweise durch $ 93 Millionen an

Mittelzuflüssen aus der Eintreibung von sonstigen Forderungen,

Versicherungsleistungen und der günstigen Beilegung von

Rechtsstreitigkeiten kompensiert. Der Investitionsaufwand von $ 42

Millionen war um $ 2 Millionen bzw. 5 % sequenziell leicht höher und

stieg gegenüber demselben Quartal des Vorjahres um $ 11 Millionen

bzw. 35 %. Wir erfüllen zum 30. Juni 2017 die in unseren

revolvierenden und besicherten Kreditvereinbarungen festgelegten

Finanzkennzahlen. Aufgrund unserer derzeitigen Finanzprognosen sind

wir überzeugt, dass wir diese Kennzahlen auch für den Rest des Jahres

2017 einhalten werden.



Technische Highlights



Weatherford gab während des Quartals die Markteinführung folgender

Technologien bekannt:



- Die ForeSite Produktionsoptimierungsplattform kombiniert

physikbasierte Modelle mit fortschrittlicher Datenanalyse zur

Verbesserung der Leistung von Bohrlöchern, Lagerstätten und Anlagen

an der Oberfläche. Diese Version ist die erste in einer Reihe von

integrierten Softwareangeboten, die bewährte

Produktionsoptimierungstechnologien von Weatherford mit dem

Internet der Dinge, Cloudcomputing und fortschrittlichen Analysen

kombinieren und damit umfassendes Management von Vermögenswerten

ermöglichen.

- Das Raptor 2.0 Cased-Hole-Auswertungssystem, das bei 200

Feldversuchen getestet wurde und sich bewährt hat, kombiniert ein

gepulstes Neutronen Wireline Logging-Gerät mit fortschrittlichen

petrochemischen Arbeitsabläufen. Das System bietet verbesserte und

umsetzbare Lagerstättendaten und es ermöglicht Betreibern, die

Reserven in herkömmlichen und Tight Gas-Lagerstätten währen der

Komplettierung, Förderung und Reaktivierungsaktivitäten zu

identifizieren und zu quantifizieren.

- Eine Premium-Version des RipTide® RFID Bohrlochausräumers schließt

fortschrittliche Cuttertechnologie ein, die von Weatherford in

Zusammenarbeit mit US Synthetic entwickelt wurde, einem führenden

Anbieter von polykristallinen Diamantschneidern für die Öl- und

Gasindustrie. Im Rahmen des Kooperationsprojekts hat Weatherford

das ReamSync Hochleistungssystem für den Bohrlochausbau

entwickelt, das eine prädiktiven Schneider- und

Formationsinteraktionssoftware einschließt, die beim Design von

Cutter-Blöcken verwendet werden.

- Das WFX0 System ist das erste, voll integrierte

Kiesschüttungssystem der Branche, das ein API/ISO V0 Rating

erhielt, welches bestätigt, dass es nach den strengsten

Industriestandards ohne jeglichen Gasaustritt geprüft wurde.

Mithilfe der mit V0 eingestuften Technologien von Weatherford,

einschließlich des TerraForm® Schütters, ermöglicht das System die

Fertigstellung unverrohrter Bereiche mit Kiesschüttung mit nur

einem Einsatz und erzielt die Funktionalität von Verrohung in einem

unverrohrten Umfeld.



Highlights der Regionen und Segmente



Nordamerika



Drei Veränderung

Monate

zum

(In Millionen) 30. 6. 31. 3. 2017 30.

Sequenziell Im

2017 6.

Jahresvergleich

2016

Nordamerika

Umsätze $ 475 $ 490

$ 401 (3) % 18 %

Betriebsergebnis $ 2 $ (18)

$ (101) 114 % 103 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative 0,5 % (3,7) % (25,2)

% 428 Bp.

Segmentmarge



2.570



Bp.



Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 475 Millionen um $ 15

Millionen bzw. 3 % sequenziell niedriger und um $ 74 Millionen bzw.

18 % höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der

sequenzielle Umsatzrückgang war vorwiegend auf das saisonale

Aufbrechen des Eises in Kanada im Frühjahr zurückzuführen und wurde

durch die Umsatzsteigerung in allen Produktlinien in den USA aufgrund

verstärkter Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten kompensiert. Ohne

die Auswirkungen des Hochdruckfördergeschäfts in den USA, das im

vierten Quartal 2016 eingestellt wurde, verbesserte sich der Umsatz

im Jahresvergleich um 37 %.



Das Betriebsergebnis des Segments im zweiten Quartal von $ 2

Millionen (0,5 % Marge) verbesserte sich sequenziell um $ 20

Millionen, von einem Verlust von $ 18 Millionen (-3,7 % Marge). Die

sequenzielle Verbesserung der Marge wurde von der niedrigeren

Kostenstruktur in den USA getrieben, die in Zusammenhang mit einem

besseren Produktmix steht, aber teilweise von der saisonbedingten

Verlangsamung in Kanada aufgehoben wurde. Im Vergleich mit derselben

Periode des Vorjahres verbesserte sich das Betriebsergebnis des

zweiten Quartales um $ 103 Millionen bzw. 103 %. Dies ist auf erhöhte

Aktivitätsniveaus, einen nennenswert niedrigeren Verlust bei der

Hochdruckförderung nach der Einstellung des Betriebes im vierten

Quartal 2016 und nennenswerte Einsparungen aufgrund von

Kostensenkungsmaßnahmen in den vergangen Quartalen zurückzuführen.



Zu den operativen Highlights während des zweiten Quartals zählen

in Nordamerika:



- Weatherford installiert im Permian Basin als Alternative zu oder

Ersatz für elektrische Tauchpumpensysteme (ESP) zunehmend Rotaflex®

Pumpeneinheiten mit langem Hubweg. Rotaflex-Einheiten sind

besonders für nicht konventionelle Anwendungen geeignet, sie haben

eine längere Lebensdauer und können den Energieverbrauch im

Vergleich zu ESP-Systemen um 30 % bis 50 % reduzieren.

- Die Verträge für künstliche Fördersysteme blieben im westlichen

Kanada solide. Zusätzlich zum Vertrag über mehr als 40

Pumpeneinheiten im Q1 erhielt Weatherford den Auftrag für 76

weitere Einheiten, die in der zweiten Hälfte 2017 eingesetzt werden

sollen.

- Das neue Raptor 2.0 Cased-Hole Auswertungssystem wurde zur

Beurteilung des verbleibenden Produktionspotenzials von drei

geschlossenen, nicht konventionellen Bohrlöchern im westlichen

Kanada eingesetzt. Die Daten des Raptor 2.0 Systems identifizierten

unerschlossene Öl- und Gasproduktionszonen in zwei der drei

Bohrlöcher. Mithilfe dieser Daten konnte der Betreiber mit der

ersten Förderung beginnen und er plant die Aufnahme weiterer

Produktionsaktivitäten in dieser Lagerstätte.



Internationale Geschäftstätigkeit



Drei Veränderung

Monate

zum

(In Millionen) 30. 6. 31. 3. 2017 30. Sequenziell

Im

2017 6.

Jahresvergleich

2016

Internationale

Geschäftstätigkeit

Umsätze * $ 787 $ 807

$ 892 (2) % (12) %

Betriebsergebnis $ (21) $ (4)

$ 52 (372) % (140) %

(Verlust) nach

Segmenten *

Bereinigtes $ (21) $ (4)

$ 2 (372) % (1.340) %

Segmentbetriebsergebnis

(Verlust) **

Bereinigte operative (2,6) % (0,5) %

0,2 % (203

Segmentmarge **

Bp.) (274



Bp.)



* Die Umsätze und der

Segmentbetriebsverlust

schließen im zweiten

Quartal 2017 einen

Rückgang des Umsatzes

und des

Betriebsergebnisses um

$ 42 Millionen in

Zusammenhang mit der

Änderung der

Umsatzerfassung in

Venezuela ein. Ohne

diese Berichtigung

hätten der Umsatz

international im

zweiten Quartal 2017 $

829 Millionen und der

Segmentbetriebsgewinn $

21 Millionen erreicht.

** Der bereinigte

Segmentbetriebsergebnis

(Verlust) und die

bereinigte operative

Segmentmarge, die hier

und anderswo in dieser

Einreichung genannt

werden, sind nicht

GAAP-konforme

Kennzahlen und

schließen Belastungen

im ersten Quartal 2016

und Gutschriften im

zweiten Quartal 2016 in

Zusammenhang mit dem

Zubair-Vertrag aus.



Der Umsatz des zweiten Quartals von $ 787 Millionen fiel

sequenziell um 2 % und war im Jahresvergleich um 12 % niedriger. Der

Segmentbetriebsverlust von $ 21 Millionen (-2,6 % Marge) erhöhte sich

von einem Betriebsverlust von $ 4 Millionen (-0.5 % Marge) im

vergangenen Quartal um $ 17 Millionen. Der Betriebsverlust des

zweiten Quartales erhöhte sich im Jahresvergleich um $ 73 Millionen

und der bereinigte Segmentbetriebsverlust des zweiten Quartals, der

die Auswirkungen des Zubair-Vertrages im Jahr 2016 ausschließt,

verschlechterte sich im Jahresvergleich um $ 23 Millionen.



- Lateinamerika



Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 203 Millionen um $ 39

Millionen bzw. 16 % sequenziell und im Vergleich mit demselben

Quartal des Vorjahres um $ 46 Millionen bzw. 18 % niedriger. Der

Betriebsverlust des zweiten Quartals von $ 35 Millionen (-16,9 %

Marge) war sequenziell um $ 44 Millionen schlechter als das

Betriebsergebnis von $ 9 Milliarden (3,8 % Marge) und im Vergleich

zum Vorjahr um $36 Millionen schlechter als das Betriebsergebnis von

$ 1 Million (0,6 % Marge).



Der Rückgang des Umsatzes und Betriebsergebnisses des zweiten

Quartales war sowohl sequenziell als auch im Jahresvergleich

weitestgehend auf die Änderung unserer Umsatzerfassung in Venezuela

zurückzuführen, die sich mit $ 42 Millionen auswirkte. Ohne diese

negative Auswirkung hätte der Umsatz des zweiten Quartals $ 245

Millionen erreicht und wäre um $ 3 Millionen bzw. 1 % sequenziell

höher sowie um $ 4 Millionen bzw. 2 % niedriger als im selben Quartal

des Vorjahres gewesen, und das Betriebsergebnis des zweiten Quartals

von $ 7 Millionen (2,9 % Marge) wäre sequenziell um $ 2 Millionen

niedriger bzw. im Jahresvergleich um $ 6 Millionen höher gewesen. Die

sequenzielle Verbesserung des Umsatzes war weitestgehend auf

zunehmende Aktivitäten in Argentinien zurückzuführen.



Zu den operativen Highlights während des zweiten Quartals zählen

in Lateinamerika:



- Bei einem integrierten Serviceprojekt in Flachwasser im Golf von

Mexiko erzielte Weatherford beim ersten Bohrloch einen neuen

Rekord. Das Unternehmen führte eine Offshore-Bohrung im

Richtbohrverfahren in die Gesamttiefe um 7 Tage schneller als der

bisherige Rekord durch.

- Weatherford erhielt einen 5-Jahresvertrag im Wert von mehr als $

150 Millionen für Hochdruckförderungsdienstleistungen in Chile.

- In Kolumbien erhielt Weatherford von einem Großkunden einen Vertrag

über Feststoffkontroll- und Abfallmanagementservices bei Bohr- und

Fertigstellungstätigkeiten. Die Aufnahme der Arbeit sollte im

August erfolgen.

- In Argentinien erhielt Weatherford zwei nennenswerte Aufträge für

Hydraulic Fracturing-Services, welche die Nutzung bestehender

Hochdruckförderungsflotten im Land steigern werden und weitere

Möglichkeiten für die Bereitstellung integrierter

Fertigstellungsservices im nicht konventionellen Markt Argentiniens

bieten.



- Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland



Der Umsatz stagnierte im zweiten Quartal mit $ 244 Millionen

sequenziell ebenso wie im Vergleich zum Vorjahrsquartal. Das

Betriebsergebnis von $ 5 Millionen (2,0 % Marge) verbesserte sich

sequenziell gegenüber einem Betriebsverlust von $ 10 Millionen (-4,1

% Marge) und war im Jahresvergleich höher als das Betriebsergebnis

von $ 1 Million (0,3 % Marge). Der sequenzielle Umsatz blieb aufgrund

der Erholung vom saisonbedingten Rückgang in Russland unverändert und

wurde teilweise durch den Rückgang des Umsatzes bei Secure

Drilling-Produkten in Europa beeinflusst, während die Aktivitäten in

Afrika südlich der Sahara in einem herausfordernden Markt unverändert

blieben. Das Betriebsergebnis verbesserte sich hauptsächlich aufgrund

der steigenden Aktivitäten in Russland und weiterer

Kosteneinsparungsmaßnahmen in Afrika südlich der Sahara.



Zu den operativen Highlights während des zweiten Quartals zählen

in Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland:



- Aufgrund des Nachweises von hohen Niveaus bei Servicequalität

und

Effizienz bei einem Projekt mit einem Bohrloch in der Nordsee

übernahm Weatherford vom bisherigen Anbieter einen 5-Jahres Vertrag

mit Verlängerungsoption für stillstandsfreie Bohrtechnik (Logging

While Drilling).

- Weatherford und Gazprom Neft unterzeichneten während des

Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg ein Abkommen

über technische Zusammenarbeit. Das Abkommen, das auf die weitere

Entwicklung der bestehenden Geschäftsbeziehungen und die

Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen abzielt, hat eine

Dauer von fünf Jahren In diesem unterzeichneten Dokument

vereinbaren die Parteien den Austausch betrieblicher und

technischer Informationen für Analysen. Man beabsichtigt,

innovative Lösungen zu finden, welche die Effizienz und die

betriebliche Leistung beider Unternehmen verbessern sollen.



- Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik



Der Umsatz des vierten Quartals war mit $ 340 Millionen um 6 %

sequenziell höher und um 15 % niedriger als im selben Quartal des

Vorjahres. Ohne den Umsatz in Zusammenhang mit dem Zubair-Vertrag war

der Umsatz des zweiten Quartals von $ 331 Millionen sequenziell um 4

% höher und stagnierte gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Das Segmentbetriebsergebnis des zweiten Quartals von $ 9 Millionen

(2,8 % Marge) verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal von einem

Betriebsverlust von $ 3 Millionen (-1,1 % Marge) und war im

Jahresvergleich niedriger als das Betriebsergebnis von $ 50 Million

(12,5 % Marge). Ohne die Erträge aus dem Zubair-Vertrag lag das

bereinigte Segmentbetriebsergebnis im zweiten Quartal 2016 bei null

(-0,1 % Marge). Dies wäre eine Steigerung um $ 9 Millionen gegenüber

dem Vorjahr, verglichen mit dem bereinigten Segmentbetriebsergebnis

von $ 9 Millionen (2,8 % Marge) des laufenden Quartals. Die

sequenzielle Steigerung des Umsatzes und des Betriebsergebnisses war

weitestgehend auf die erhöhte Aktivität in den Vereinigten Arabischen

Emiraten, in Kuwait und in Thailand zurückzuführen.



Zu den operativen Highlights während des zweiten Quartals zählen

in Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik:



- Weatherford gewann im Juni 2017 ein schlüsselfertiges Projekt

für

plattformloses Testen von Bohrungen und mobilen Betrieb. Des

Weiteren wurde Weatherford eingeladen, bei großen,

schlüsselfertigen Bohrlochkonstruktionsprojekten für eine wichtige

NOC in Nahost mitzuarbeiten.

- Mithilfe von Technologien wie dem Revolution® Rotary Steerable

System (RSS), dem Hostile-Environment-Logging (HEL) System und

Logging-While-Drilling (LWD) Werkzeugen lieferte Weatherford

rekordbrechende Ergebnisse mit Richtbohrungen bei fünf

verschiedenen Bohrlöchern für einen Betreiber in Nahost. Bei einem

Bohrloch erreichte Weatherford eine Penetrationsrate, die den

bereichsüblichen Durchschnitt um 80 % übertraf.

- In einem Land des Golfkooperationsrates lieferte Weatherford die

vollständige Charakterisierung eines herausfordernden Bohrlochs in

einem produktiven Feld. Durch den Einsatz der Compact

Bohrlochuntersuchungs- und Formationstestwerkzeuge auf dem

Bohrgestänge ersparte Weatherford dem Betreiber ca. 60 Stunden

Bohrinselzeit im Vergleich zu einem, vom Bohrrohr beförderten

Messsystem. Das Compact-Werkzeug lieferte qualitativ hochwertige,

Nuklear-, Gamma-, Dual-Neutron- und Arrayinduktionsmessungen sowie

über 25 Druckpunkte in der gesamten Formation.



Bohranlagen an Land



Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 101 Millionen um $ 12

Million bzw. 13 % sequenziell höher und im Vergleich mit demselben

Quartal des Vorjahres um $ 8 Millionen bzw. 7 % niedriger. Der

Betriebsverlust des zweiten Quartals in Höhe von $ 20 Millionen

(-20,7 % Marge) verbesserte sich sequenziell um $ 10 Millionen

gegenüber einem Betriebsverlust von $ 30 Millionen (-33,3 % Marge)

und verschlechterte sich im Jahresvergleich gegenüber einem

Betriebsverlust von $17 Millionen (-15,7 %) um $ 3 Millionen. Die

sequenzielle Steigerung des Umsatzes und des Betriebsergebnisses ist

auf verbesserte operative Effizienz und die Tatsache zurückzuführen,

dass Algerien und Kuwait während des Quartales voll in Betrieb waren.

Während des zweiten Quartals 2017 erzielte das Segment Bohranlagen an

Land durch höhere Bohrinselauslastung und eine niedrigere

Kostenstruktur wieder ein positives EBITDA (Segmentbetriebsergebnis

vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen). Die

strukturellen Veränderungen bei betrieblichen Abläufen und in der

ersten Hälfte dieses Jahres umgesetzte Effizienzen sowie die

potenzielle Möglichkeit den Betrieb in verschiedenen geografischen

Bereichen wieder aufzunehmen, sollten in der gesamten zweiten

Jahreshälfte 2017 und danach zu laufenden Verbesserungen und

nachhaltigen Erträgen führen.



Zu den operativen Highlights während des zweiten Quartals zählen

bei Bohranlagen an Land:



- Weatherford Land Drilling Rigs wies im Q2 2017 keine Unfälle mit

Ausfallzeit vor. Das Geschäft konnte ebenfalls

Sicherheitsmeilensteine bei verschiedenen Bohrplattformen

erreichen, darunter 16 Jahre ohne Unfälle mit Ausfallzeit auf einer

Bohrinsel in Saudi Arabien. Des Weiteren erhielten die von

Weatherford in Oman und Kuwait betriebenen Bohrinseln in

Anerkennung ihrer Qualitätsmanagementsysteme die ISO 9001

Zertifizierung.

- Weatherford erhielt von einer wichtigen NOC einen 2-Jahresvertrag

für zwei 1.500 HP Bohrinseln mit einer Verlängerungsoption um ein

weiteres Jahr. Der Vertragswert für die anfängliche 2-Jahresperiode

beträgt $ 72 Million und die 1-jährige Verlängerung wird mit $ 35

Millionen bewertet.

- Ein Betreiber in Algerien erklärte, dass Weatherford Land Drilling

Rigs einen neuen Bohrrekord aufgestellt hat. Das Team erreichte in

20 Tagen eine Gesamttiefe von 2.150 Metern und lag damit 9 Tage vor

Plan.



Über Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 29.500 Mitarbeitende und ist in mehr als 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 860 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn,

Facebook, Twitter und YouTube verbinden.



Telefonkonferenz



Am 28. Juli 2017, um 08:30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 07:30 Uhr

Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf

der Unternehmenswebsite unter

http://ir.weatherford.com/conference-call-details zu folgen. Eine

Aufzeichnung und ein Transkript der Telekonferenz werden kurz nach

deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung stehen.



Kontakte: Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice President

- Investor

Relations,

Marketing and

Communications



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die angekündigte Telefonkonferenz

können zukunftsgerichtete Aussagen einschließen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht

GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz,

die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der

Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen des

Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten "glauben",

"planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "vorausblicken",

"budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan", "Leitlinie",

"können", "sollen", "werden", "würde", "wird", "wird weiterhin",

"wird wahrscheinlich dazu führen", und ähnlichen Begriffen

gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den

gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von

Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und

Ungewissheiten. Falls einer oder mehrere dieser Risiko- und

Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen

als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse

maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsbezogenen Aussagen

abweichen. Leser werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass

zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und von den

tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich

abweichen können, einschließlich möglicher Veränderungen der

erwarteten Einsparungen in Zusammenhang mit unseren

Kosteneinsparungsmaßnahmen, einschließlich der Steillegung unseres

Hochdruckfördergeschäfts, der Erfolg und die Beendigung unserer Joint

Ventures und strategischen Partnerschaften, und Veränderungen bei den

Ausgaben unserer Klienten und Kunden. Zukunftsgerichtete Aussagen

werden des Weiteren von den, im Jahresbericht des Unternehmens für

das am 31. Dezember 2016 endende Jahr auf Formular 10-K sowie im

Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen,

von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren

beeinflusst. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur Aktualisierung

oder Korrektur zukunftsbezogener Aussagen aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit

dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich

ist.



Weatherford International Ltd.

Zusammengefasste konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen, ausgenommen

Beträge je Aktie)

Drei Sechs

Monate Monate

zum zum

30. 6. 30. 6. 30.

30.

2017 2016 6.

6.

2017

2016

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 475 $ 401

$ 965 $ 944

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 340 400

661 761

Europa/ASS/Russland 244 243

488 500

Lateinamerika 203 249

445 554

Bohranlagen an Land 101 109

190 228

Summe Nettoumsatz 1.363 1.402

2.749 2.987

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika 2 (101)

(16) (229)

Nahost/Nordafrika/Asien 9 -

6 6

Europa/ASS/Russland 5 1

(5) -

Lateinamerika (35) 1

(26) 45

Bohranlagen an Land (20) (17)

(50) (43)

Bereinigter (39) (116)

(91) (221)

Segmentbetriebsverlust

Forschung und Entwicklung (36) (41)

(75) (86)

Verwaltungsaufwand (33) (34)

(66) (77)

Sonstige Kosten, netto (19) (269)

(91) (523)

Summe Betriebsverlust (127) (460)

(323) (907)

Sonstige Erträge (Ausgaben):

Zinsaufwand, netto (138) (119)

(279) (234)

Agio Anleihenrückkauf, netto - (78)

- (78)

Marktpreisanpassung 127 -

65 -

ausstehender Optionsscheine

Aufwand für Währungsabwertungen - -

- (31)

Sonstiger Aufwand, netto (10) (7)

(21) (6)

Nettoverlust vor Ertragssteuern (148) (664)

(558) (1.256)

Ertragssteuergutschriften (17) 102

(50) 203

(Rückstellungen)

Nettoverlust (165) (562)

(608) (1.053)

Auf Minderheitsanteile 6 3

11 10

entfallender Reingewinn

Auf Weatherford entfallender $ (171) $

(565) $ (619) $ (1.063)

Nettoverlust

Auf Weatherford entfallender

Verlust je Aktie:

Unverwässert und verwässert $ (0,17) $

(0,63) $ (0,63) $ (1,24)

Gewichtete Durchschnittsanzahl

ausstehender Aktien:

Unverwässert und verwässert 990 899

989 856



Weatherford International Ltd.

Ausgewählte Daten der Gewinn-

und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen)

Drei

Monate

zum

30. 6. 31. 31. 30.

30.

2017 3. 12. 9.

6.

2017 2016

2016 2016

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 475 $ 490

$ 485 $ 449 $ 401

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 340 321 363

329 400

Europa/ASS/Russland 244 244 214

225 243

Lateinamerika 203 242 250

255 249

Bohranlagen an Land 101 89 94

98 109

Summe Nettoumsatz $ 1.363 $ 1.386

$ 1.406 $ 1.356 $ 1.402

Drei

Monate

zum

30. 6. 31. 31. 30.

30.

2017 3. 12. 9.

6.

2017 2016

2016 2016

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika $ 2 $ (18)

$ (58) $ (95) $ (101)

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 9 (3) 9

(8) -

Europa/ASS/Russland 5 (10) (8)

(3) 1

Lateinamerika (35) 9 6

14 1

Bohranlagen an Land (20) (30)

(25) (19) (17)

Bereinigter (39) (52)

(76) (111) (116)

Segmentbetriebsverlust

Forschung und Entwicklung (36) (39)

(40) (33) (41)

Verwaltungsaufwand (33) (33)

(32) (30) (34)

Sonstige Kosten, netto (19) (72)

(251) (771) (269)

Summe Betriebsverlust $ (127) $ (196)

$ (399) $ (945) $ (460)

Drei

Monate

zum

30. 6. 31. 31. 30.

30.

2017 3. 12. 9.

6.

2017 2016

2016 2016

Umsätze nach

Produkt-/Servicelinien (a):

Formationsevaluierung und $ 811 $ 824

$ 773 $ 765 $ 806

Bohrlochkonstruktion

Komplettierung und Produktion 451 473 539

493 487

Bohranlagen an Land 101 89 94

98 109

Summe Umsätze $ 1.363 $ 1.386

$ 1.406 $ 1.356 $ 1.402

Produkt-/Servicelinien

Drei

Monate

zum

30. 6. 31. 31. 30.

30.

2017 3. 12. 9.

6.

2017 2016

2016 2016

Abschreibungen und

Wertberichtigungen:

Nordamerika $ 40 $ 40

$ 41 $ 55 $ 58

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 51 51 52

60 60

Europa/ASS/Russland 39 39 41

45 48

Lateinamerika 48 51 55

56 56

Bohranlagen an Land 23 24 22

22 23

Forschung, Entwicklung und 3 3 4

4 4

Verwaltung

Summe Abschreibungen und $ 204 $ 208

$ 215 $ 242 $ 249

Wertberichtigungen



(a) Formationsbewertung und

Bohrlochkonstruktion umfasst

gesteuerte Druckbohrung,

Bohrdienstleistungen,

Tubular Running Services,

Bohrwerkzeuge und

Mietausrüstung, Wireline

Services, Test- und

Produktionsdienstleistungen,

Re-entry und Fishing

Services,

Zementierungsprodukte,

Auskleidungssysteme,

Reservoir Solutions und

Surface Logging.

Komplettierung und

Produktion umfasst

künstliche Fördersysteme,

Stimulation, und

Komplettierungssysteme.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern

dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige

Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer

Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht

GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform

ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse,

Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten

herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen

Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in

Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.



Weatherford International

Ltd.

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(ungeprüft)

(In Millionen,

ausgenommen Beträge je

Aktie)

Drei Sechs

Monate Monate

zum zum

30. 6. 31. 3. 30. 30.

30.

2017 2017 6. 6.

6.

2016 2017

2016

Betriebsverlust:

GAAP-konformer $ (127) $ (196)

$ (460) $ (323) $ (907)

Betriebsverlust

Trennungsentschädigungen, 31 75 51

106 128

Restrukturierung und

Ausstieg aus

Geschäftsbereichen

Kosten für - - 114

- 181

Rechtsstreitigkeiten,

netto

Wertminderungen, (12) (3) 154

(15) 212

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige(a)

Ältere Verträge - - (50)

- 2

Summe nicht 19 72 269

91 523

GAAP-konformer

Anpassungen

Nicht GAAP-konformer $ (108) $ (124)

$ (191) $ (232) $ (384)

bereinigter

Betriebsverlust

Verlust vor

Ertragssteuern:

GAAP-konformer Verlust $ (148) $ (410)

$ (664) $ (558) $ (1.256)

vor Ertragssteuern

Anpassung des 19 72 269

91 523

Betriebsergebnisses:

Agio Anleihenrückkauf, - - 78

- 78

netto

Marktpreisanpassung (127) 62 -

(65) -

ausstehender

Optionsscheine

Aufwand für - - -

- 31

Währungsabwertungen

Nicht GAAP-konformer $ (256) $ (276)

$ (317) $ (532) $ (624)

Verlust vor

Ertragssteuern

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern:

GAAP-konforme $ (17) $ (33)

$ 102 $ (50) $ 203

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern

Steuerlicher Effekt auf (3) (4) (35)

(7) (61)

nicht GAAP-konforme

Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (20) $ (37)

$ 67 $ (57) $ 142

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern

Auf Weatherford

entfallender

Nettoverlust:

GAAP-konformer $ (171) $ (448)

$ (565) $ (619) $ (1.063)

Nettoverlust

Nicht GAAP-konforme (111) 130 312

19 571

Anpassungen vor Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (282) $ (318)

$ (253) $ (600) $ (492)

Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender verwässerter

Verlust je Aktie;

GAAP-konformer $ (0,17) $ (0,45)

$ (0,63) $ (0,63) $ (1,24)

verwässerter Verlust je

Aktie

Nicht GAAP-konforme (0,11) 0,13 0,35

0,02 0,67

Anpassungen vor Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (0,28) $ (0,32)

$ (0,28) $ (0,61) $ (0,57)

verwässerter Verlust je

Aktie

GAAP-konformer effektiver (12) % (8) 15

% (9) % 16 %

Steuersatz (b) %

Nicht GAAP-konformer (8) % (14) 21

% (11) % 23 %

effektiver Steuersatz (c) %



(a) Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige in Höhe von $

154 Millionen schließen

im zweiten Quartal 2016

eine Anpassung zum

beizulegenden Zeitwert

eines Schuldtitels

unseres größten Kunden in

Venezuela um $ 84

Millionen sowie andere

Wertminderungen und

Wertberichtigungen in

Höhe von $ 70 Millionen

ein.

(b) Der nach GAAP ermittelte

effektive Steuersatz ist

die GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern.

(c) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz ist

die nicht GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den nicht

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern berechnet

in Tausend.



Weatherford

International Ltd.

Ausgewählte Bilanzdaten

(ungeprüft)

(In Millionen)

30. 31. 31. 30. 30.

6. 3. 12. 9. 6.

2017 2017 2016 2016 2016

Aktiva:

Barbestand und $ 584 $ 546 $

1.037 $ 440 $ 452

zahlungswirksame Mittel

Forderungen, netto 1.165 1.292 1.383

1.414 1.484

Lagerbestände, netto 1.728 1.700 1.802

1.917 2.195

Zur Veräußerung 929 860 23 11

14

gehaltene

Vermögensgegenstände

Immobilien, Anlagen und 4.111 4.265 4.480

4.708 5.247

Ausrüstung, netto

Goodwill und 2.527 2.602 3.045

3.104 3.182

immaterielle

Vermögenswerte, netto

Passiva:

Kreditoren 837 803 845

666 790

Zur Veräußerung 90 96 - -

-

gehaltene

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Darlehen 152 240 179

555 290

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige 7.538 7.299 7.403

6.937 6.943

Finanzverbindlichkeiten



Weatherford

International Ltd.

Nettoverschuldung

(ungeprüft)

(In Millionen)

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitraum bis

zum 30. 6. 2017:

Nettoverschuldung Stand $ (6.993)

31. 3. 2017

Betriebsverlust (127)

Abschreibungen 204

Investitionsaufwand für (42)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erwerb von zur (3)

Veräußerung gehaltenen

Vermögensgegenständen

Erlöse aus dem Verkauf 21

von

Vermögensgegenständen

Zunahme des (78)

Umlaufvermögens

Erlöse aus 59

Wechselforderungen

Wertberichtigungen von 9

Vermögenswerten und

sonstige Kosten

Rückstellungen für (32)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (4)

Zinsaufwand (107)

Andere (13)

Nettoverschuldung Stand $ (7.106)

30. 6. 2017

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Sechsmonatszeitraum bis

zum 30. 6. 2017:

Nettoverschuldung Stand $ (6.545)

31. 12. 2016

Betriebsverlust (323)

Abschreibungen 412

Investitionsaufwand für (82)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erwerb von zur (243)

Veräußerung gehaltenen

Vermögensgegenständen

Erlöse aus dem Verkauf 25

von

Vermögensgegenständen

Zunahme des (75)

Umlaufvermögens

Erlöse aus 59

Wechselforderungen

Wertberichtigungen von 28

Vermögenswerten und

sonstige Kosten

Aufwendungen für 6

Lagerbestände

Rückstellungen für (62)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (47)

Zinsaufwand (251)

Andere (8)

Nettoverschuldung Stand $ (7.106)

30. 6. 2017

Bestandteile der 30. 6. 31. 31.

Nettoverschuldung 2017 3. 12.

2017 2016

Barmittel $ 584 $ 546

$ 1.037

Kurzfristige Darlehen (152) (240)

(179)

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige (7.538) (7.299)

(7.403)

Finanzverbindlichkeiten

Nettoverschuldung $ (7.106) $ (6.993)

$ (6.545)



Bei

"Nettoverschuldung"

handelt es sich um

Schulden abzüglich

der Barmittel. Das

Management ist der

Meinung, dass sie

nützliche

Informationen über

unseren

Verschuldungsgrad

bietet, da sie

Barmittel

berücksichtigt, die

zur Rückzahlung von

Schulden verwendet

werden könnten.

Das Umlaufvermögen

ist als die Summe

der Forderungen und

Lagerbestände

abzüglich der

Verbindlichkeiten

definiert.



