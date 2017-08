Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflationsdruck in den USA nimmt weiter

Der Inflationsdruck in den USA hat im Juni weiter abgenommen. Der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE-Deflator), das von der Notenbank bevorzugte Inflationsmaß, stieg nur noch mit einer Jahresrate von 1,4 (Vormonat: 1,5) Prozent. Die um Energie- und Nahrungsmittelpreise bereinigte Kern-PCE-Rate blieb dagegen bei 1,5 Prozent. Volkswirte erwarten, dass die Federal Reserve ihre Zinsen in diesem Jahr noch ein Mal anheben wird.

ISM-Index Industrie sinkt in etwa wie erwartet

Das Wachstum der US-Industrie hat sich im Juli in etwa wie erwartet verlangsamt. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) fiel der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 56,3 (Vormonat: 57,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 56,2 vorhergesagt.

Markit: US-Einkaufsmanagerindex Industrie steigt wie erwartet

Das Wachstum der US-Industrie hat sich am Beginn des dritten Quartals in etwa wie erwartet verstärkt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes für Juli stieg in zweiter Veröffentlichung auf 53,3 (Vormonat: 52,0) Punkte. In erster Veröffentlichung hatte sich ein Stand von 53,2 Punkten ergeben.

US-Bauausgaben im Juni weitaus schwächer als erwartet

Die Bauausgaben in den USA sind im Juni weitaus niedriger als erwartet ausgefallen, was vor allem an der Schwäche der öffentlichen Bauaktivität lag. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, verringerten sich die Ausgaben gegenüber dem Vormonat um saisonbereinigt 1,3 (Vormonat revidiert: plus 0,3) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet, Basis war eine vorläufige Mai-Monatsrate von 0,0 Prozent gewesen.

Bund und Länder fordern von Autoherstellern Software-Updates bis Ende 2018

Beim Diesel-Gipfel wollen Bund und Länder die Autohersteller zu Software-Updates für mehrere Millionen Diesel-Autos mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und Euro 6 verpflichten. Dies soll bis Ende 2018 zu einer Reduzierung der Schadstoffbelastung in deutschen Städten führen, wie aus dem Entwurf der Abschlusserklärung hervorgeht, die AFP vorlag. Die Kosten für diese Nachrüstungen sollen die Hersteller tragen; zudem sollen sie eine Garantie für betroffene Bauteile übernehmen.

SPD gibt Startschuss für 24 Millionen Euro teure Wahlkampagne

Mit der Präsentation der ersten Plakate hat die SPD die heiße Wahlkampfphase eingeläutet. Die Genossen um Spitzenkandidat Martin Schulz werden 24 Millionen Euro einsetzen, um die Wähler für sich zu gewinnen. Nach den Worten von SPD-Generalsekretär Hubertus Heil ist das etwas mehr als für die Kampagne 2013.

Macrons Arbeitsmarktreform nimmt im Parlament weitere wichtige Hürde

Die geplante Arbeitsmarktreform von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Die französische Nationalversammlung gab erneut grünes Licht für Macrons Vorhaben, das Arbeitsrecht über Verordnungen zu lockern. Der Senat als zweite Parlamentskammer muss das noch am Donnerstag in einer letzten Abstimmung bewilligen.

Trump steht offenbar persönlich hinter irreführender Erklärung zu Russland

US-Präsident Donald Trump steht einem Zeitungsbericht zufolge persönlich hinter einer irreführenden Stellungnahme zu den Russland-Kontakten seines Sohns im Wahlkampf. Trump hatte nach Informationen der Washington Post selbst die öffentliche Erklärung zu einem Treffen seines Sohnes Donald Junior im Juni 2016 mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja formuliert. Diese Erklärung erwies sich im Nachhinein als unvollständig und irreführend.

Pakistans Parlament wählt Nachfolger für abgesetzten Premierminister Sharif

Das pakistanische Parlament hat einen Nachfolger für den wegen Korruptionsverdachts abgesetzten Premierminister Nawaz Sharif gewählt. Das Parlament, in dem Sharifs Partei PML-N über eine Mehrheit verfügt, bestimmte den früheren Ölminister Shahid Khaqan Abbasi zum neuen Regierungschef. Abbasi soll den Posten aber nur übergangsweise innehaben.

Venezuelas Oppositionsführer López und Ledezma im Gefängnis

Die beiden in Venezuela festgenommenen Oppositionsführer Leopoldo López und Antonio Ledezma sind wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden. Das Oberste Gericht des Landes teilte mit, es lägen Geheimdienstinformationen vor, wonach die beiden unter Hausarrest stehenden Politiker ihre Flucht geplant hätten. Beide hatten sich am Aufruf zum Boykott der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung am vergangenen Sonntag beteiligt.

BRASILIEN

Industrieproduktion Juni unverändert gg Vormonat - IBGE

Industrieproduktion Juni +0,5% gg Vorjahr - IBGE

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Juli -1,2% gg Juni

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Juli +2,3% gg Vorjahr

