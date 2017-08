Inteva Products, LLC, ein weltweit führender Tier-One-Automobilzulieferer für hochwertige Komponenten und Systeme, erhielt seinen zweiten Innovationspreis in Folge in dem jährlichen, vom europäischen Zuliefererverband CLEPA gesponserten Innovation Awards-Programm. In diesem Jahr wurde die Anerkennung für das strukturintegrierte Panaromaschiebedach der Firma Inteva verliehen, das in Zusammenarbeit mit Daimler für den Mercedes-Benz GLE Coupé entwickelt wurde.

Das strukturintegrierte Panoramaschiebedach ist weltweit eines der größten verfügbaren, mechanisch betriebenen Schiebedachpanels aus Glas. Traditionell werden Dächer als separate Module hergestellt und gelten als eines der wichtigsten Subsysteme eines Fahrzeugs. Dieses Dach ist eines der ersten Sonnendächer überhaupt, das strukturell in das Fahrzeug integriert ist. Mit diesem Ansatz können die Autohersteller eines der größten Sonnendächer in der Branche anbieten und gleichzeitig die strukturelle Integrität des Fahrzeugs beibehalten.

Bei den CLEPA Innovation Awards 2017, organisiert in Zusammenarbeit mit Deloitte, wird Exzellenz im Automobilbereich in den Kategorien Umwelt, Sicherheit, Konnektivität und Automation sowie Kooperation gewürdigt. Inteva und Daimler erhielten den dritten Preis in der Kategorie Kooperation. CLEPA erhielt in diesem Jahr 56 Bewerbungen von 31 Unternehmen für rund um den Globus eingeführte Innovationen.

Über Inteva Products, LLC

Inteva Products, LLC ist ein namhafter globaler Systemlieferant für die Automobilindustrie und bietet Automobilherstellern innovative, zuverlässige und umweltfreundliche Produkte, die zur Verbesserung der Qualität, Sicherheit und Leistung von Fahrzeugen beitragen. Inteva besitzt globale Ressourcen in den Bereichen Maschinenbau, Fertigung und Kundendienst für Schließsysteme, Innenausstattungssysteme, Motore und Elektronik sowie Dachsysteme. Der 2008 gegründete Tier-One-Zulieferer konzentriert sich auf nachhaltiges globales Wachstum, hervorragenden Kundendienst und Innovationsförderung. Die Gründung von Inteva beruhte auf der Vorstellung von innovativen Lösungen und dem Einsatz praktischer Technologien zur Förderung valuabler Lösungen. Inteva beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Troy im US-Bundesstaat Michigan.

Weitere Neuigkeiten des Unternehmens finden Sie auf der Produkte-Website von Inteva oder auf den Facebook-, LinkedIn- und Twitter-Seiten des Unternehmens.

