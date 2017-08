Keine Branche hat 2016 so viele potenzielle Bewerber verloren, wie die Automobilhersteller. Ingenieure, sie sich im Studium auf Dieselmotoren spezialisiert haben, fragen sich, wie zukunftsfähig ihr Fachwissen ist.

Eigentlich ist Karin Makowski froh, dass sie keinen Traumjob hat. Denn darunter verstehen ihre Kommilitonen aus dem Fahrzeugtechnikstudium üblicherweise, in der Entwicklungsabteilung eines großen deutschen Autokonzerns anzufangen. Ingenieure wie Makowski optimieren dort Chassis, tüfteln an der Aerodynamik. Und: Sie konzipieren Motoren.

Dabei wäre die 27-Jährige dafür prädestiniert. Sie hat vor wenigen Wochen an der RWTH Aachen den Master in Fahrzeugtechnik mit Schwerpunkt auf Verbrennungsmotoren abgeschlossen. In ihrer Masterarbeit erforschte sie Dieselmotoren.

Beim Berufseinstieg hat sie sich dann aber gegen ihre Spezialisierung entschieden. Heute arbeitet sie beim skandinavischen Lkw-Bauer Scania - als Design Engineer ist sie dort für die Spezialwünsche der Kunden zuständig, nicht alleine für das dieselbetriebene Herz der Maschine.

Dass sie nicht bei Audi, BMW, Daimler, Volkswagen oder Porsche an Selbstzündern tüftelt, darüber klingt sie fast erleichtert nach den Nachrichten der vergangenen Wochen. Zuletzt flog auf, dass sich die fünf großen Hersteller über viele Jahre hinweg möglicherweise wettbewerbsschädigend abgesprochen haben.

Schon davor war das Image der deutschesten aller Branchen angekratzt. Erst kamen die Abgasmanipulationen von Volkswagen ans Licht, auch über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge wird leidenschaftlich diskutiert. Darüber kam Diesel-Expertin Makowski ins Grübeln. "Ich dachte, bevor ich mich jetzt endgültig auf etwas spezialisiere, was in fünf Jahren keiner mehr braucht, wechsle ich lieber", sagt die Ingenieurin.

Mit ihrer Skepsis ist sie nicht alleine. Volkswagen verlor ...

