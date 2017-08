The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2017



ISIN Name



BMG9321Z1086 VARITRONIX INTL HD-,25

CA02314M1086 AMAYA INC.

CA13509PGB37 CDA HSG TRUST 17/22 2

CA46004W1086 INTL MONTORO RESOURCES

DE000A0BDW10 POPULAR CAP. 04/UND. FLR

DE0008286006 KOELN-DUESSELD.RHSCHF.

ES0105200416 ABENGOA INH. A EO 0,02

ES0240609018 CAIXABANK 12-22

GRS014003016 PIRAEUS BANK EO 6

IE00BVB38Y49 NEXVET BIOPHARMA DL -,125

US8685361037 SUPERVALU INC. DL 1