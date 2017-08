Weil die EU-Arzneimittelagentur und die Bankenaufsichtsbehörde aus Großbritannien abgezogen werden, braucht es neue Standorte. Haben die deutschen Bewerbungen Chancen?

Deutschland abgeschlagen auf einem der hinteren Plätze und scheinbare Außenseiter als strahlende Sieger: Was beim "Eurovision Song Contest" Jahr für Jahr ertragen werden muss, könnte schon bald auch in der europäischen Politik bittere Realität werden. In Brüssel startete am Dienstag die heiße Phase des Verfahrens, das klären soll, welche zwei EU-Länder zumindest ein kleines bisschen vom Brexit profitieren werden. Wie beim europäischen Musikwettbewerb ESC müssen die Teilnehmer dabei vor allem um die Gunst der anderen Länder buhlen.

Konkret geht es um die EU-Arzneimittelagentur EMA und die Bankenaufsichtsbehörde EBA. Beide EU-Organisationen sind derzeit in der britischen Hauptstadt London ansässig. Wegen des geplanten Brexits sollen sie aber so schnell wie möglich innerhalb der EU umgesiedelt werden. Die Bundesregierung hat die frühere Bundeshauptstadt Bonn als Bewerberin für die Arzneimittelagentur und Frankfurt am Main als Standort für die Bankenaufsicht ins Rennen geschickt. Beide Städte seien hervorragend geeignet, heißt es aus Berlin.

Doch spätestens seit diesem Dienstag ist endgültig klar, dass die deutschen Kandidaturen alles andere als Selbstläufer sein werden. Nach Angaben des zuständigen Rates ...

Den vollständigen Artikel lesen ...