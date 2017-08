Mannheimer Morgen zur Entwicklung von HeidelbergCement Überschrift: Unerbittlich effizient Die Zahlen zum zweiten Quartal, die HeidelbergCement gestern präsentierte, sind nicht gerade berauschend. Dass der Aktienkurs des deutschen Marktführers dennoch zulegte, liegt vor allem an der gelungenen Integration des Milliarden-Zukaufs Italcementi. Hier hat Vorstandschef Bernd Scheifele wieder einmal seine Qualitäten als Effizienz-Wunder bestätigt: Er hat die Schwachstellen des kriselnden, italienischen Zementerstellers schnell und präzise offengelegt, um sie dann konsequent - um nicht zu sagen unerbittlich - auszuputzen. Von âEURzgrobem Missmanagement' seiner Vorgänger spricht Scheifele ganz offen. Zu zentralistisch sei das Unternehmen zum Beispiel gesteuert worden, Scheifele setzt auf lokales Management. Die Werke wurden in wenigen Monaten auf Vordermann gebracht, doppelte Verwaltungen eingedampft. Mehrere tausend Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren oder werden ihn verlieren. Die Börse stört das nicht, im Gegenteil: Was zählt, ist das Einsparpotenzial. Und wer Scheifele kennt, den wird auch das Heben weiterer, bislang unentdeckter Synergieeffekte nicht überraschen - sowohl beim Zukauf Italcementi, als auch bei der Konzernmutter. Scheifele weiß: das eigene Unternehmen auf Effizienz zu trimmen, ist eine Aufgabe, die der Vorstand steuern kann. Es ist sein Weg, um den wachsenden politischen Unsicherheiten in der ganzen Welt zu begegnen. Wie sich die USA, Großbritannien, die Türkei oder Russland entwickeln, lässt sich weder kontrollieren noch voraussagen. Das haben auch die vergangenen Monate der Trump-Regierung und ihre Folgen für die Wirtschaft gezeigt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

