Lahr (ots) - Die im Abgasskandal führende Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat am 01.08.2017 eine erste Klage beim Landgericht Stuttgart gegen die Porsche AG und gegen ein Porsche Zentrum für einen Besitzer eines Porsche Macan Diesel eingereicht. Der Kläger verlangt von der Porsche AG die Zahlung von Schadensersatz im Rahmen einer Feststellungsklage und von dem Porsche Zentrum die Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung.



Nachdem die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bereits in der letzten Woche für einen Porsche Cayenne Fahrer eine erste Klage vor dem Landgericht Stuttgart eingereicht hat, folgt nunmehr die erste Klage der Kanzlei gegen die Porsche AG und gegen ein Porsche Zentrum bezüglich eines Porsche Macan Diesel. Dem Porsche Zentrum wird vorgeworfen, ein mangelhaftes Fahrzeug geliefert zu haben. Der Kläger hat das Fahrzeug erst nach Bekanntwerden des VW Abgasskandals erworben. Er fragte daher bei dem Erwerb ausdrücklich nach, ob das Fahrzeug von dem Dieselskandal betroffen ist. Da das Porsche Zentrum dies verneinte, entschied er sich für den Kauf des Fahrzeugs. Ca. ein Jahr später erhielt er dann überraschenderweise von Porsche ein Schreiben, dass sein Fahrzeug einem Softwareupdate unterzogen werden soll. Der Kläger war schockiert und wandte sich deshalb an seine Rechtsanwälte der Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er lehnte das Update ab. Der Kläger ist der Ansicht, dass in dem Fahrzeug eine illegale Abschalteinrichtung verbaut ist und ihm deshalb ein mangelhaftes Fahrzeug geliefert wurde. Der Porsche AG wirft er eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung und ein Verstoß gegen EU-Recht vor. Er ist der Ansicht, dass die Porsche AG deshalb Schadensersatz bezahlen muss.



Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der die Verfahren federführend führt, teilt mit: "Zwischenzeitlich haben sich bereits mehr als 100 Porsche Besitzer an uns gewandt, die gegen Porsche vorgehen wollen. Wir haben in dem eigentlichen VW Abgasskandal bereits zahlreiche Urteile gegen Händler und gegen die Volkswagen AG erstritten. Aus unserer Sicht sind die Erfolgsaussichtssichten für Porschefahrer daher sehr gut. Gerade im Hinblick auf die aktuellen Diskussionen um Diesel Fahrverbote ist den Geschädigten zu empfehlen, Ihre Fahrzeuge zurück zu geben. Die Porsche AG zeigt sich wenig kooperationsbereit und ist der Ansicht, nicht gegen Gesetze verstoßen zu haben. Deshalb war es nunmehr auch bei dem Porsche Macan notwendig, Klage einzureichen."



Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH vertritt und berät mehr als 35.000 Geschädigte des Abgasskandals und hat bereits mehr als 3.300 Klagen bundesweit gegen Händler und gegen die Volkswagen AG eingereicht. Die Kanzlei hat bereits zahlreiche Urteile gegen Händler und gegen die Volkswagen AG erstritten.



