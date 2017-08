NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag leicht gefallen. Die Gemeinschaftswährung kostete in New York mit zuletzt 1,1804 Dollar etwas weniger als am Vortag, als sie bei 1,1846 Dollar ihren höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht hatte. Immerhin verblieb der Euro aber in der Nähe der Marke von 1,18 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1812 (Montag: 1,1727) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8466 (0,8527) Euro.

Nach einer schwächeren Tendenz im europäischen Vormittagshandel erhielt der Euro keine nachhaltige Unterstützung durch Konjunkturdaten aus den USA, wo sich die Industriestimmung erwartungsgemäß eingetrübt hatte. Im Gegenzug waren auch die jüngsten Daten aus dem Euroraum durchwachsen ausgefallen: Zwar hatte der Währungsraum sein solides Wachstumstempo im zweiten Quartal fortgesetzt, die Industriestimmung war hier aber etwas von ihrem Sechsjahreshoch zurückgefallen.

Am Montag hatte der Dollarkurs noch infolge des anhaltenden Polit-Chaos in Washington unter Druck gestanden. Der erst seit wenigen Tagen amtierende Kommunikationschef des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, hatte seinen Posten räumen müssen./tih/he

