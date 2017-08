Commerzbank hebt Deutsche Post auf 'Buy' und Ziel auf 41 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Deutsche Post nach einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 41 Euro angehoben. Die Aktien des Logistikkonzerns würden im Wesentlichen von den steigenden Barmittelzuflüssen und einer auf längere Sicht sinkenden Investitionsquote angetrieben, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Zudem dürften die am 8. August anstehenden Geschäftszahlen zum zweiten Quartal solide ausfallen.

Warburg Research hebt Jenoptik auf 'Buy' und Ziel auf 26,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24,00 auf 26,50 Euro angehoben. Nach einem eher trägen Start ins Jahr dürfte das Technologieunternehmen für das zweite Quartal gute Zahlen vorlegen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Dienstag. Das zweite Halbjahr dürfte dann hervorragend verlaufen. Die Unternehmensprognosen sowie die Gewinnerwartungen des Marktes könnten im zweiten Halbjahr durchaus steigen.

Independent hebt Qiagen auf 'Halten' und Ziel auf 29 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Qiagen nach Zahlen für das zweite Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben. Während der Umsatz die Prognosen etwas übertroffen habe, sei das Biotech-Unternehmen wegen Restrukturierungskosten ergebnisseitig dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Dienstag. Die Vereinbarung mit dem Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb zur Entwicklung von Gentests für diverse Krebstherapien werte er positiv.

Morgan Stanley hebt Lufthansa-Ziel auf 17,60 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Lufthansa von 12,40 auf 17,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Trotz des starken ersten Halbjahrs sei die Preisentwicklung wieder ein Thema, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie zu europäischen Fluggesellschaften vom Montag. Die Airlines dürften sich aber im zweiten Halbjahr ordentlich behaupten. Entscheidend sei die Kostenkontrolle.

DZ Bank senkt fairen Wert für HeidelbergCement - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von HeidelbergCement nach Zahlen von 99 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bericht des Baustoffkonzerns zum zweiten Quartal habe die Markterwartungen enttäuscht, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer Studie vom Dienstag. Ermutigend sei aber das bereits zum ersten Halbjahr erreichte Jahressynergieziel für die Italcementi-Übernahme und der bekräftigte Ausblick.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Adidas auf 130 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 121 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das zweite Quartal sei recht ordentlich gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Dienstag. Er glaubt aber nicht, dass die Herzogenauracher ihr Wachstumstempo halten können.

HSBC senkt Ziel für Daimler auf 62 Euro - 'Hold'

LONDON - Die HSBC hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen, Details zum Rückruf von Diesel-Fahrzeugen zur Schadstoff-Verringerung und Kartell-Vorwürfen von 73 auf 62 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Er habe die rechtlichen Risiken beim Autobauer nun als Eventualverbindlichkeiten in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analyst Horst Schneider in einer Studie vom Dienstag. Seine Schätzungen habe er "nach dem alles andere als normalen Geschäftsbericht zum zweiten Quartal" leicht gesenkt und sei nun stärker besorgt mit Blick auf die Jahre 2018 und 2019.

DZ Bank senkt fairen Wert für Fielmann auf 59 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann von 61 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Optikerkette habe gute Chancen, den Markanteil in Europa trotz der Aktivitäten von Online-Brillenhändlern weiter auszubauen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der ambitionierten Bewertung der Aktie erschienen die guten Aussichten aber schon mehr als eingepreist und das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie ungünstig.

Deutsche Bank hebt Ziel für Morphosys auf 90 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morphosys nach der US-Marktzulassung des Medikaments Tremfya (Guselkumab) gegen Schuppenflechte von 85 auf 90 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Diese Nachricht sei etwas früher als erwartet gekommen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie am Dienstag. Das befreie den Anlagehintergrund der Aktie deutlich von Risiken, da das Biotech-Unternehmen auf einem erkennbaren Pfad in Richtung nachhaltiger Profitabilität sei. Der Bericht zum zweiten Quartal dürfte indes unspektakulär ausfallen.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Dürr auf 117 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr von 106 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer dürfte seine Ziele nach dem soliden zweiten Quartal aufstocken, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Dienstag. Besonders stark sei die Entwicklung bei Homag.

