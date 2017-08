München - OSRAM Licht-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Mit Partnerschaften, Beteiligungen und Übernahmen will OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) weiter auf Wachstum setzen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...