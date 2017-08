Preisgekrönter Artikel beschreibt drei strategische Anwendungsbereiche für Datenanalysen in der Cloud

Nach wie vor steht bei der in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiernden IBC Conference das Fachbeitragsprogramm im Mittelpunkt, wobei der einflussreichste Fachbeitrag im Programm mit dem IBC Conference Prize gewürdigt wird. In diesem Jahr geht der Preis an Marcelo Souza und seine Kollegen Joao Castellani, Daniel Monteiro und Carlos Octávio Quieroz vom brasilianischen Fernsehsender TV Globo für ihren Beitrag "Big data for data journalism, enhanced business analytics and video recommendation at Globo"

TV Globo hat Datenanalysen zum Bestandteil seines Kerngeschäfts gemacht und revolutioniert damit die Arbeitsabläufe des Senders. In dem Fachbeitrag werden drei Methoden beschrieben, mit denen das Unternehmen riesige Datenmengen verarbeitet, um seine Geschäftsziele zu erreichen. Basierend auf Daten-Hosting und -Verarbeitung in der Amazon Web Services-Cloud zeigen die Lösungen messbare operative Vorteile auf und führen neue Funktionen für das Analysenmanagement in operative Bereiche ein.

Alle für den technischen Teil der IBC Conference vorgeschlagenen Fachbeiträge werden einer gründlichen Prüfung durch ein von Dr. Paul Entwistle geleiteten Expertenteam unterzogen. Die für die Präsentation ausgewählten Fachbeiträge zeichnen sich sämtlich durch innovative Denkansätze in Bezug auf relevante Technologien aus. Die wichtigsten und interessantesten Beiträge werden dann für den Conference Prize nominiert.

"Das Potenzial von Big Data-Anwendungen wird in der Medienbranche vielerorts diskutiert, aber TV Globo hat begonnen, dieses Potenzial tatsächlich auszuschöpfen und profitiert bereits davon", kommentierte Dr. Paul Entwistle. "Das Interessante an dem Beitrag ist, dass die Autoren drei verschiedene Anwendungen beschreiben: die Nutzung öffentlicher Daten für die Entwicklung neuer Programme, die Nutzung von Business Analytics zum besseren Verständnis der Zielgruppen und die Nutzung von maschinellem Lernen, um inhaltliche Empfehlungen für Nutzer zu erstellen.

"Wir sind außerdem von der Bereitschaft der Autoren beeindruckt, umfassende Details ihrer Arbeit mit uns zu teilen", ergänzte Entwistle. "Dieses Paper bietet wertvolle Informationen und Erfahrungen, gestützt auf umfassende Referenzen genau das, was wir uns für unser technisches Programm wünschen."

Im Namen seiner Kollegen bedankte sich Marcelo Souza: "Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung mit dem renommierten IBC2017 Conference Prize, denn wir kennen die Bedeutung der IBC als Forum für die Medien- und Unterhaltungsbranche. Big Data-Anwendungen sind weit mehr als nur eine technologische Angelegenheit: In Kombination mit inhaltlichen und geschäftlichen Anforderungen bieten sie ein enormes Potenzial."

"Der Preis zeigt eindeutig, dass TV Globo auf dem richtigen Weg zur digitalen Transformation ist", ergänzte Souza.

Der Fachbeitrag von TV Globo wird im Rahmen einer Sitzung zum Thema künstliche Intelligenz am Samstag, 16. September, um 08:30 Uhr auf der Konferenz präsentiert. Der Preis wird im Rahmen der IBC Preisverleihung am Samstag, 17. September, um 18:30 Uhr im Auditorium überreicht. Diese unterhaltsame und inspirierende Show ist für alle IBC-Besucher kostenlos..

## ENDE ##

Über die IBC

Die IBC ist die weltweit führende Messe für Medien, Unterhaltung und Technologie. Sie zieht über 55.000 Teilnehmer aus mehr als 170 Ländern an. Die IBC umfasst eine hoch angesehene, durch Fachleute geprüfte Konferenz und eine Messe mit über 1.700 Ausstellern, die sich aus führenden Anbietern modernster Technologien aus den Bereichen elektronische Medien und Entertainment zusammensetzen.

Daten der IBC2017

Konferenz: 14. 18. September 2017

Messe: 15. 19. September 2017

Weitere Informationen über die IBC2017 finden Sie unter: https://show.ibc.org/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170801006737/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Bubble Communications for IBC

Louise Wells

E-Mail: louisew@bubbleagency.com

Tel.: +44 7718 985 252