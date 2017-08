Zu Besuch in Tbilisi, unterstreicht der US-Vizepräsident Mike Pence die Zusammenarbeit zwischen den USA und Georgien bezüglich des Herzstücks des Hafenprojekts

Das Anaklia Development Consortium (ADC) hat heute eine Vereinbarung unterzeichnet in der die SSA Marine als Terminalbetreiber für das Containerterminal Anaklia Schwarzmeer-Tiefseehafen beauftragt wird. Das neue Terminal soll ein wichtigen neuen maritimen Korridor zwischen China und Europa schaffen und das nationale und regionale Wirtschaftswachstum anregen. In der Vereinbarung wird der SSA Marine die Betriebsrechte für das Containerterminal des Hafens für die nächsten 20 Jahre zugesprochen. SSA Marine wird auch als Kapitalanleger für ADC wirken.

Die Vereinbarung mit SSA Marine, die in Seattle/USA ansässig ist, stärkt die Beteiligung der USA am Anaklia-Projekt: SSA Marine schließt sich an Conti International an, einem großen US-amerikanischen Entwickler von Infrastruktur- und Investitionsprojekten, welcher zusammen mit der in Georgien ansässigen TBC Holding ADC leitet.

Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten Mike Pence, der auf seiner Reise in der Region in Tbilisi verweilt, begrüßte die Zusammenarbeit zwischen den USA und Georgien, die den Anaklia Hafen zum Leben erweckt, die wachsende Bedeutung Georgiens für die regionale und internationale Wirtschaftsentwicklung aubauend: "Der Anaklia-Tiefseehafen zeigt das Potenzial einer stärkeren bilateralen Beziehung zwischen unseren Nationen. US-amerikanische Unternehmen investieren zusammen mit ihren georgischen Kollegen in diesem Multi-Milliarden-Dollar-Projekt. Wenn wir in die Zukunft blicken, haben unsere beiden Nationen ungeahnte Chancen, noch mehr zum Wohl des anderen beizutragen."

Der georgische Ministerpräsident Giorgi Kvirikashvili kommentierte: "Unser Ziel ist es, die beste Plattform für US-Geschäftsinteressen in der Region zu schaffen. Die Beteiligung von US-Unternehmen an großen regionalen Infrastrukturprojekten ist sehr wichtig. Zusammen mit der Beteiligung der Conti-Gruppe am Konsortium zur Entwicklung und Errichtung des Tiefseehafens in Anaklia sind wir auch froh, dass eine Vereinbarung mit dem führenden Weltklasse-US-Hafenbetreiber SSA Marine unterzeichnet wird, um das Containerterminal zu betreiben und in den wichtigen Projekten in Georgien zu investieren. Diese Tatsache zeigt noch einmal mehr das zunehmende Interesse von US-Unternehmen in Georgien und das enorme Potenzial unseres Landes, ein regionales Drehkreuz zu werden."

Mamuka Khazaradze, Gründer des Anaklia Development Consortiums, sagte: "Zusammen mit unseren amerikanischen Partnern haben wir die Gelegenheit erhalten, Georgiens Tor zum Meer zu öffnen und Anaklias Platz auf der Weltkarte zu markieren und ihn in die wichtigste Logistikdrehscheibe umzuwandeln. Die Tatsache, dass eine so starke amerikanische Firma wie SSA Marine in Georgien investiert, ist sebst ein strategischer und wichtiger Präzedenzfall für unser Land.

SSA Marine wurde als Container-Terminal-Betreiber für die Anaklia-Tiefseehafen ernannt, aufgrund seiner bedeutenden Erfahrung als einer der größten Terminal-Betreiber in der Welt. Die Gruppe betreut mehr als 250 strategische Operationen auf fünf Kontinenten, betreut 27,2 Millionen Container (TEU) und leitet Terminals in neun verschiedenen Ländern. Darüber hinaus verarbeitet SSA Marine weltweit über 75 Millionen Tonnen Trockenmasse-Güter, betreut Kreuzschiffahrt-Betrieb in Mexiko und den USA und betreibt über 30 intermodale Schienenrampen für US-Eisenbahnen.

ADC plant, den Bau des Tiefseehafens bis Ende dieses Jahres zu starten, mit einem geplanten operativen Start der Phase 1 für 2020-2021.

Die Entwicklung der Anaklia-Stadt und ihrer Sonderwirtschaftszone hat ebenfalls begonnen. Diese soll zum Schwerpunkt für das internationale Geschäft und Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung werden. Die Wirtschaftszonen werden leichte Fertigungsproduktion sowie die Dienstleistungssektoren anziehen und für globale Konzerne, Finanz- und Versicherungsunternehmen offen sein. Die Stadt, die auf umweltfreundlichen Wirtschaftsprinzipien basierend aufgebaut wird, umfasst einen Industriepark mit Wohn- und Geschäftskomplexen, einen Bildungsbereich und Büroflächen.

Über Anaklia Development Consortium (ADC)

Anaklia Development Consortium ist ein Konsortium aus TBC Holding aus Georgien und Conti International aus den Vereinigten Staaten. TBC Holding wurde von Mamuka Khazaradze gegründet, der auch Gründer und Vorsitzender der TBC Bank JSC ist, eine der führenden Handelsbanken, die in Georgien tätig sind. Conti International ist ein bedeutender Entwickler von Infrastruktur- und Investitionsprojekten. Die Führungskräfte von ADC sind proaktive, kreative Unternehmer mit einer außergewöhnlichen 20-jährigen Laufbahn und erfolgreich im ethisch-unternehmerischen Handeln. ADC hat einen Rahmen für vorläufige Vereinbarungen mit verschiedenen Global Playern in der Hafen- und Verkehrsinfrastruktur für den langfristigen Erfolg von Anaklia's Tiefseehafen geschaffen.

