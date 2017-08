Freiburg (ots) - Die aktuellen Daten vom Arbeitsmarkt zeigen, wie sehr sich seit den Zeiten der Rekorderwerbslosigkeit um das Jahr 2005 die Lage verbessert hat. Dieser Erfolg, der zu hohen Steuereinnahmen und Überschüssen in der Kranken- und Rentenversicherung führt, wäre (...) undenkbar, wenn nicht auch Politiker ihren Beitrag geleistet hätten. Was sie tun wollen, damit dies trotz der rasanten Digitalisierung der Wirtschaft so bleibt - das ist eine Frage, die im Wahlkampf und danach größte Aufmerksamkeit verdient. http://mehr.bz/khs176a



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de