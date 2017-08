Standort in Massachusetts um Forschungs- und Entwicklungszentrum erweitert

BOSTON, USA, 1. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CSPi (NASDAQ:CSPI), ein Anbieter von hochentwickelten Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen sowie auf IT-Technologie basierenden Managed Services, gibt heute die Bildung einer Cybersecurity Products Division bekannt, zu der auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Lowell, Massachusetts, gehört. Aufbauend auf seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Vernetzung erhöht CSPi sein Engagement auf dem Sicherheitsmarkt. Das Unternehmen bietet jetzt Lösungen an, die über die bereits gut etablierten Erfolge auf dem Gebiet der Netzwerküberwachung hinausgehen und eine schnelle Reaktion auf Datenschutzverletzungen, unternehmensweiten Schutz vor Verstößen und den Schutz unternehmenskritischer Ressourcen ermöglichen. Die neue Abteilung wird von Gary Southwell geleitet. Er kann auf 25 Jahre Erfahrung im Sicherheitsmarkt zurückblicken und ist ein Vordenker in Bezug auf PII-Datenschutz und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften.

"Der Fokus von CSPi auf Cyber-Sicherheit ist eine logische Ergänzung, um unseren strategischen Auftrag zu erfüllen, aus dem wachsenden weltweiten Sicherheitsmarkt Nutzen zu ziehen. Durch die Hinzunahme von Sicherheitsprodukten in Verbindung mit unseren bereits gut etablierten Sicherheitsdienstleistungen können wir unseren Kunden ein robustes Portfolio anbieten", sagte Victor Dellovo, CEO & General Manager von CSPi.

Das F&E-Zentrum der Cybersecurity Products Division von CSPi befindet sich im Zentrum von Lowell, Massachusetts. CSPi ist eines von vielen Unternehmen, die vom Aufstieg der Stadt Lowell zum Technologiezentrum im Raum Boston profitieren. Der Sitz von CSPi befindet sich ganz in der Nähe des pulsierenden Lowell-Campus der University of Massachusetts (UMass). Daher kann das Unternehmen aus einem beachtlichen Pool von Technologieexperten schöpfen, um das wachsende Team zu ergänzen. Das F&E-Zentrum von CSPi wird sich mit Sicherheitsaspekten befassen und dabei die modernsten technischen Fortschritte und neue Ansätze nutzen, um die Herausforderungen der Cyber-Sicherheit zu lösen, bei denen die Branche mit herkömmlichen Ansätzen kläglich versagt hat.

"CSPi ist ein einzigartiges Technologieunternehmen, das als Aktiengesellschaft firmiert - innovativ und flexibel wie ein Start-up-Unternehmen. Aber unser Status als Aktiengesellschaft verschafft uns gegenüber den auf Risikokapital setzenden Mitbewerbern Vorteile. Wir sind ein erstklassiges Beispiel für ein börsennotiertes Unternehmen, das strategisch in einen neuen und innovativen Ansatz investiert, um die sich stetig ändernden Herausforderungen auf dem Cyber-Sicherheitsmarkt zu lösen. Insbesondere geht es um die schnelle Reaktion auf Datensicherheitsverletzungen und vollständige Sicherheit für unternehmensweite Daten - unabhängig davon, wo oder wie sie verwendet werden", sagte Gary Southwell, General Manager der Cybersecurity Products Division. "Wir bemühen uns derzeit aktiv darum, Talente im Bereich der Softwareentwicklung für unser F&E-Zentrum zu finden und einzustellen. Man muss nicht an die Westküste ziehen, um in Sachen Cyber-Sicherheit an vorderster Front zu sein und die Tools für den Erfolg im wichtigsten Kampf des Internet-Zeitalters zu entwickeln."

CSPi (NASDAQ:CSPI) unterhält zwei dynamische Geschäftsbereiche - Cybersecurity-Produkte und Technologielösungen - mit einer gemeinsamen Vision für technologische Spitzenleistungen. Die Cybersecurity Products Division von CSPi bietet hochentwickelte Sicherheitslösungen sowie äußerst leistungsfähige Ethernet-Adapter für zahlreiche Anwendungen, darunter Cyber-Sicherheit, Finanzhandel, Content-Erstellung und -Verteilung sowie Netzwerkspeicheranwendungen. Der Geschäftsbereich Technology Solutions bietet innovative Technologielösungen in den Bereichen Netzwerklösungen, WLAN und Mobilität, Unified Communications und Teamarbeit, Lösungen für Rechenzentren und erweiterte Sicherheit sowie professionelle Managed Services, die übergreifend für alle diese Technologieschwerpunkte angeboten werden. CSPi Technology Solutions arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen für IT-Software und IT-Infrastruktur zusammen, um Lösungen für die besonderen IT-Anforderungen seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cspi.com (http://www.cspi.com/).

Myricom ist ein eingetragenes Warenzeichen von CSP Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

