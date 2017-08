Seit Anfang Juni hat das Interesse der Verbraucher an Äpfeln spürbar nachgelassen und das Sommerobst ist in den Vordergrund gerückt. Infolge dessen lagerten am Bodensee zum 1. Juli mit 17.900 t noch 25 % mehr Äpfel als im Vorjahresmonat. Dies geht aus dem "Agrarmärkte Aktuell: Juli 2017" des Landesanstalts für Entwicklung der Landwirtschaft und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...