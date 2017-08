Bei einer Stadtführung durch die wunderschöne Innenstadt von Dresden kamen wir im Residenzschloß vor einem Eintrittskartenschalter vorbei. Etwa 80 Personen stellten sich davor an. Auf die Frage einer Kollegin, ob sich hier immer so viele Besucher anstellen, meinte die etwas in die Jahre gekommene Stadtführerin launisch: Heute gibt es Bananen! Lesen Sie hier weiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...