Die venezolanischen Oppositionsführer López und Ledezma müssen ins Militärgefängnis zurück. Dafür hagelt es weltweite Kritik. US-Präsident Trump macht Maduro persönlich für das Schicksal der Inhaftierten verantwortlich.

Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, hat die Inhaftierung von Oppositionspolitikern in Venezuela verurteilt. Dies verletzte die Menschenrechte von Oppositionsführer Leopoldo López und Antonio Ledezma, sagte OAS-Chef Luis Almagro am Dienstag (Ortszeit). Die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung am Sonntag in Venezuela sei arglistig und rechtswidrig. "Das venezolanische Regime setzt die Eskalation seiner Repression fort", so Almagro. US-Außenminister Rex Tillerson deutete an, dass er Präsident Nicolás Maduro nicht mehr im Amt sehen möchte.

Die Oppositionspolitiker Leopoldo López, Chef der Partei Voluntad Popular, und Antonio Ledezma, Bürgermeister der Metropolregion Caracas, waren am Dienstag in ihren Wohnungen abgeholt und ins Militärgefängnis Ramo Verde bei Caracas gebracht worden.

Der Oberste Gerichtshof hatte erklärt, die beiden Politiker hätten gegen die Bedingungen ihres Hausarrests verstoßen, indem sie in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen Kritik an der Regierung von Präsident Nicolás ...

