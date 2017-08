Bielefeld (ots) - Bielefeld. Angesichts der unterfinanzierten Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen hat Landesfamilienminister Joachim Stamp (FDP) ein mehrstufiges Rettungsmodell angekündigt. In einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe) sagte Stamp, er wolle "die Kindergärten in vier Phasen zukunftsfähig machen". Zunächst gehe es darum, einen "ordentlichen dreistelligen Millionenbetrag bereitzustellen, um die unmittelbare finanzielle Not der Kita-Träger abzuwenden". In einer zweiten Etappe soll das Land durch eine Reform des Kinderbildungsgesetzes die Finanzierung der Kindertagesstätte dauerhaft sicherstellen. "Die Neuregelung sollte möglichst zum Kindergartenjahr 2019/20 in Kraft treten", sagte Stamp. Im dritten Schritt werde die schwarz-gelbe Landesregierung eine qualitative Verbesserung der Arbeit in den Kitas anstreben - durch frühkindliche Sprachbildung und Weiterbildung der Erzieher. "In der vierten Phase soll es um eine Flexibilisierung von Öffnungszeiten gehen", sagte der Minister. Dabei werde die NRW-Regierung "in Pilotprojekten auch 24-Stunden-Kitas erproben, beispielsweise in der Nähe von schichtintensiven Betrieben wie Krankenhäusern".



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de