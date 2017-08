ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu SPD-Wahlprogramm:

"Wenn die SPD tatsächlich noch eine Chance gegen Angela Merkel und die Union haben will, muss sie genau an dieser Stelle ansetzen. Sie muss zeigen, dass mit Martin Schulz neuer Schwung in die Bundespolitik kommt, der Mut zu frischen Ideen und zum sozialen Wandel. Dass der Kandidat hungrig ist und nicht selbstzufrieden, dass es etwas anderes gibt als "weiter so" mit Merkel. Nur wenn sich also eine Mehrheit unter den Wahlbürgern findet, die der Meinung ist, dass drei Wahlperioden mit dieser Kanzlerin genug sind, dass ein personeller Wechsel dringend nötig ist, darf Schulz wieder hoffen. Die SPD muss folglich Merkels Abwahl offensiver als bislang betreiben, sonst landet sie schließlich wieder dort, wo sie mit Steinmeier und Steinbrück endete."/al/DP/jha

