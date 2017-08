BERLIN (dpa-AFX) - Umweltschützer fordern vor Beginn des Dieselgipfels in Berlin wirksame Nachbesserungen der Abgasreinigung an Auto-Bauteilen. "Software-Schminke alleine kann den schmutzigen Diesel nicht aufhübschen", sagte Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan der Deutschen Presse-Agentur. Die Hersteller müssten auch an die Hardware ran. "Um die Menschen dauerhaft vor schädlichen Stickoxiden zu schützen und den Klimaschutz voran zu bringen, müssen die deutschen Autobauer und die Politik ihre Wagenburg um den Verbrenner aufbrechen."

Ob günstigere Software-Updates reichen, um die Stickoxid-Belastung in den Städten unter die Grenzwerte zu drücken, ist umstritten - mehr haben die Hersteller bisher aber nicht angeboten. An diesem Mittwoch treffen sich Vertreter der Politik und der Autoindustrie, um darüber zu beraten, wie die Luftverschmutzung in den Städten verbessert werden kann. Hintergrund sind auch drohende Fahrverbote für ältere Diesel-Autos in einigen Städten wegen zu hoher Verschmutzung./ted/DP/zb

