BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem sogenannten Dieselgipfel hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Vorschläge der Autobranche im Kampf gegen Luftverschmutzung in großen Städten angemahnt. "Die Autoindustrie hat sich in richtig schweres Fahrwasser gebracht", sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". "Ich finde es furchtbar, dass die Marke "Automobil made in Germany" in so eine Lage gebracht wurde."

Mit Blick auf das Treffen am Mittwoch in Berlin sagte der Minister, Ziel sei es, Ökologie und Mobilität näher zusammen zu bringen und eine Perspektive für die Mobilität der Zukunft zu geben. "Dazu muss die Industrie die Umrüstung von Euro-5- und Euro-6-Fahrzeugen umsetzen."

Zudem erwarte er ein "akzeptables Angebot der Automobilindustrie" zur Senkung der Schadstoffbelastung in deutschen Städten, sagt Dobrindt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten "auch die älteren Fahrzeuge einen Beitrag leisten", erklärte der Minister. "Völlig klar ist: Die Kosten von Umrüstungen muss die Industrie tragen. Den Kunden dürfen keine Extrakosten entstehen." Ob Software-Updates ausreichten oder auch Umbauten nötig seien, ließ er offen. "Fest steht: Euro-5- und Euro-6-Dieselmotoren können mit neuer Steuerungssoftware deutlich verbessert werden", sagte Dobrindt./seb/DP/zb

