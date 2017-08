STUTTGART (dpa-AFX) - Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, rechnet mit habhaften Ergebnissen des Dieselgipfels an diesem Mittwoch in Berlin. "Der politische Druck ist so enorm, dass die deutsche Autoindustrie mehr zu verlieren hat als ein paar Diesel-Autos. Es geht letztlich um den Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte Landsberg der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Deswegen wird die Industrie weiter gehen, als sie bislang gesagt hat." Bislang hat die Branche eine Nachrüstung von Diesel-Autos per Software-Updates angeboten. In Berlin treffen sich Vertreter des Bundes, der Länder und der Autoindustrie zum Gipfel. In Stuttgart drohen Anfang 2018 aus Luftreinhaltungsgründen Fahrverbote./bg/DP/zb

